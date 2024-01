Czwartkowe losowanie Lotto Plus zakończyło się szczęśliwie dla osoby, która zagrała w punkcie Lotto przy ul. 5 Lipca w Szczecinie. Gracz całkowicie zdał się na swoje szczęście i zagrał metodą "chybił trafił" i udało się! Liczby, które padły podczas losowania 18 stycznia, były dokładnie takie same jak te na kuponie. Oznaczało to tylko jedno - wygraną w kwocie miliona złotych. To dowód na to, że warto było dopłacić złotówkę do zakładu Lotto, żeby wziąć także udział w losowaniu Lotto Plus.

Co można zrobić z taką kwotą? Możliwości są naprawdę duże. Za milion złotych można kupić mieszkanie, zmienić samochód na lepszy czy wybrać się w podróż dookoła świata. Można też zafundować sobie naprawdę sporą dawkę prawdziwego luksusu.

Jak informuje Totalizator Sportowy, w Szczecinie padło do tej pory 26 głównych wygranych w Lotto i Lotto Plus. Lokalny rekord wysokości wygranej wynosi 13 180 786,50 zł i został ustanowiony 24 grudnia 2019 roku w punkcie Lotto przy ul. Struga.

Jak grać w Lotto?

W Lotto można grać na różne sposoby: na chybił trafił, wykorzystując swoje ulubione lub ostatnie kupony lub po prostu wpisać swoje szczęśliwe liczby. Należy wybrać 6 z 49 liczb. Na kuponie może się znaleźć maksymalnie 10 zakładów. Jeden zakład kosztuje tylko 3 zł.

W grze systemowej typujesz więcej liczb w zakładzie – od 7 do 12 spośród 49, a tym samym zwiększasz swoje szanse na wygraną i wygrywasz więcej.

