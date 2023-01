Nie mógł pogodzić się z rozstaniem z partnerką. Zrobił coś nieoczekiwanego! "Nawet złamane serce nie usprawiedliwia takiego zachowania"

Co wynika z kontroli?

Szczecińscy wywiadowcy zostali wezwani na interwencję w jednym z mieszkań w centrum miasta. Kobieta poinformowała policjantów, że były partner dostał się do jej mieszkania pod jej nieobecność. Dodała również, że wcześniej często nachodził ją w domu, pukał do drzwi i próbował dostać się do środka przez balkon. Zachowanie odrzuconego kochanka było nie tylko uciążliwe, ale budziły u kobiety obawy o jej bezpieczeństwo.

Gdy policjanci przyjechali na miejsce, okazało się, że zdesperowany mężczyzna znajduje się w mieszkaniu kobiety. Postanowił jednak schować się przed mundurowymi, wybierając na kryjówkę dość niecodzienne miejsce.

"Mundurowi odnaleźli 34-latka w szafce kuchennej" - informuje dział prasowy szczecińskiej komendy. Mężczyzna był trzeźwy. Nie potrafił jednak w racjonalny sposób wytłumaczyć swojego zachowania.

34-letni mieszkaniec Świnoujścia został zatrzymany. Za nękanie swojej byłej partnerki odpowie wkrótce przed sądem.

"Przypominamy, nawet złamane serce nie usprawiedliwia takiego zachowania" - podkreślają szczecińscy policjanci.

