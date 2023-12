Nauka jazdy "na podwójnym gazie". 18-letnia kursantka będzie miała kłopoty

Ale wtopa! Była impreza i narkotyki, a on zaprosił do mieszkania... policjantów

Policjanci ze szczecińskiej drogówki zatrzymali do kontroli samochód osobowy, prowadzony przez 18-letnią kursantkę nauki jazdy.

- Choć kontrola pojazdów nauki jazdy to nic nadzwyczajnego, to nie często zdarza się, by spotkać kursanta, który stara się zdobyć podstawowe umiejętności za kółkiem na tzw. podwójnym gazie - informuje nadkom. Anna Gembala z KMP w Szczecinie.

Badanie wykazało u 18-letniej kursantki 0,4 promila alkoholu w organizmie.

- Dalsze czynności w tej sprawie będą prowadzić policjanci z Dąbia - dodaje nadkom. Anna Gembala. - Osobną kwestią jest sprawdzenie odpowiedzialności instruktora nauki jazdy za nietrzeźwego kursanta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu, grozi grzywna nie niższa niż 2500 zł (maksymalna to 30 tys. zł) lub areszt do 30 dni, zakaz prowadzenia pojazdów od sześciu miesięcy do trzech lat oraz 15 punktów karnych.

