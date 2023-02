Rozpoznajecie go?

Narozrabiał w sklepie Netto. Tego mężczyzny szuka szczecińska policja

SES 10:50

Ten mężczyzna ma związek z incydentem, do którego doszło w w jednym ze sklepów sieci Netto na Niebuszewie-Bolinku. Szukają go szczecińscy policjanci i proszą o pomoc w jego odnalezieniu. Jeśli go rozpoznajecie, zgłoście się na komisariat!