Nadchodzą duże zmiany w życiu, nie tylko u Strzelców! Huśtawka emocji

Pełnia Księżyca czerwiec 2023

Pełnia Księżyca w czerwcu 2023 to wyjątkowe zjawisko. Nazywana Pełnią Truskawkowego Księżyca przypada prawie na początku kalendarzowego lata, gdy noce są już dość ciepłe, a warunki do obserwacji - idealne. Pełnia Księżyca przypada w niedzielę, 4 czerwca. Księżyc osiągnie idealnie okrągły kształt wczesnym rankiem - o godz. 5:43. To jednak nie koniec. Księżyc znajdzie się tego dnia bardzo blisko Ziemi, co oznacza, że będzie świecił mocniejszym światłem, a jego tarcza będzie większa. Czy zgodnie z nazwą, barwa naturalnego satelity Ziemi zmieni się na "truskawkową"? Czy Księżyc będzie świecił się w kolorze soczystej czerwieni? Wszyscy, którzy na to liczą, mogą być nieco rozczarowani.

Pełnia Księżyca w czerwcu - co to oznacza dla znaków zodiaku? [HOROSKOP]

Pełnia Truskawkowego Księżyca 2023 przypada w znaku Strzelca. Oznacza to, że dla zdecydowanej większości znaków zodiaku, będzie to czas nadziei i zwrotów akcji, obfitujący w wiele - często skrajnych - emocji. To również - zdaniem astrologów - dobry czas na podejmowanie kluczowych decyzji, które wiele zmienią w naszym życiu, pokazanie swoich kreatywnych możliwości i osiągnięcie spełnienia.

Każda pełnia Księżyca niesie za sobą także negatywne skutki. Wiele osób może uskarżać się na bezsenność, przewlekłe bóle czy rozdrażnienie. Niektórzy mogą też lunatykować.

Truskawkowy Księżyc - skąd wzięła się nazwa?

Nazwa czerwcowej pełni Księżyca wywodzi się z kultury indiańskich plemion Algonkinów, które każdej pełni nadało niepowtarzalną nazwę, związaną z daną porą roku. Na przykład w styczniu możemy podziwiać Wilczy Księżyc, a w maju był to Kwiatowy Księżyc. Czerwcowa, "truskawkowa" pełnia Księżyca wiąże się właśnie z rozpoczynającym się w tym czasie sezonem na truskawki, które właśnie dojrzewają w większości ogrodów.

Jak oglądać pełnię Truskawkowego Księżyca 2023?

Pełnia Księżyca jest zjawiskiem, które można podziwiać nawet bez wychodzenia z domu. Wystarczy spojrzeć za okno, by zobaczyć Truskawkowy Księżyc. Nie jest do tego wymagany specjalistyczny sprzęt, chociaż przydatna może się okazać nawet zwykła lornetka. Chociaż pełnia nastąpi o godz. 5:43, gdy na dworze będzie już jasno, okrągły księżyc można podziwiać również kilka godzin wcześniej, czyli w nocy. W tym przypadku warto pamiętać, że efekt jest jednak zdecydowanie ciekawszy, gdy wybierzemy się za miasto, z dala od źródeł sztucznego światła - tam, gdzie nie występuje tzw. "zanieczyszczenie światłem". W tym przypadku, bardzo przydatna może się okazać poniższa mapa, na której znajdziecie takie miejsca.

Ważnym, o ile nie najważniejszym czynnikiem w tym przypadku jest również pogoda. I nie chodzi tutaj o temperaturę, lecz zachmurzenie. Niebo powinno być bezchmurne, co według najnowszych prognoz jest bardzo prawdopodobne. Warto jednak na bieżąco śledzić lokalne prognozy pogody.

Księżycowy QUIZ. Co wiesz o ziemskim księżycu? Pytanie 1 z 10 Księżyc to jedyne ciało niebieskie otaczające Ziemię Prawda Fałsz Dalej