Na taką sumę musi pracować kilka pokoleń! Gigantyczna kumulacja w Lotto w zasięgu ręki

Fortuna, która mieści się... w jednym kuponie

40 milionów złotych to suma, która pozwala nie tylko spełnić marzenia, ale wręcz je hurtowo realizować i zapewnić sobie luksus do końca życia. Za taką kwotę można kupić luksusową willę z basenem, kilka apartamentów inwestycyjnych w największych miastach, najnowsze sportowe auto z najwyższej półki, egzotyczne podróże dookoła świata czy nawet własną firmę. To pieniądze dające pełną wolność – od finansowego bezpieczeństwa po możliwość życia dokładnie tak, jak się chce.

Ile trzeba pracować, by zarobić 40 milionów?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce wynosi około 8 tys. zł brutto. Oznacza to, że aby uzbierać 40 milionów złotych, trzeba byłoby pracować... ponad 400 lat! Cztery stulecia pracy, miesiąc po miesiącu, bez przerwy. To zadanie dla kilku pokoleń. Lotto pozwala skrócić ten dystans do jednego szczęśliwego trafienia.

Jak grać w Lotto? Zasady proste jak marzenia

W Lotto gracz wybiera 6 liczb z 49 – może zrobić to samodzielnie, zdać się na los dzięki opcji chybił trafił, albo połączyć obie metody w wariancie Mix. W każdym losowaniu padają cztery stopnie wygranych: za trafienie 3, 4, 5 lub 6 liczb. „Trójka” ma stałą wartość 35 zł, a „szóstka” może oznaczać od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych.

Losowania odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godz. 22:00. Grać można w ponad 29 tysiącach punktów Lotto, online na lotto.pl oraz w aplikacji mobilnej. Każdy zakład kosztuje 5 zł, z czego 1 zł to dopłata wspierająca sport i kulturę.

Historia Lotto w Polsce

Lotto ma w Polsce długą tradycję. Pierwsze losowanie – jeszcze pod nazwą Toto-Lotek – odbyło się 27 stycznia 1957 roku. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na Duży Lotek, a od 2009 roku znamy ją jako Lotto. W 1996 roku wprowadzono mechanizm kumulacji, który dziś pozwala budować gigantyczne pule – takie jak obecne 40 milionów. Od 2012 roku dostępna jest opcja Plus, a od 2018 roku można grać również online.

„Lotto to gra o wielkie pieniądze i szansa na spełnienie marzeń. W Lotto miliony wygrywają miliony”

- podsumowuje Totalizator Sportowy.

Czwartek może być dniem nowego milionera

40 milionów złotych czeka na swojego właściciela. Wystarczy jeden kupon, sześć liczb i odrobina szczęścia. W czwartek wieczorem ktoś może rozbić rekordową kumulację i dołączyć do grona Lottomilionerów – a może będzie to właśnie ktoś z Was?

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