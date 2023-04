i Autor: KPP Stargard, gk Sierż. Magdalena Szewczyk

Pomoc przyszła w porę

Na chodniku leżał mężczyzna. Zareagowała i uratowała mu życie. Na co dzień pani Magdalena jest policjantką

Można powiedzieć, że znalazła się we właściwym miejscu i czasie. Pani Magdalena, która na co dzień pełni służbę w stargardzkiej policji, podczas prywatnego wyjazdu do Trzebieży zauważyła leżącego na chodniku, nieprzytomnego mężczyznę z zakrwawioną twarzą. Jako jedyna z grupy osób, które były w pobliżu, zareagowała. Dzięki temu uratowała mu życie.