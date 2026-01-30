Myśliwy zabił dwie żubrzyce. Tłumaczył, że strzelał do dzików

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-01-30 10:19

Na poligonie drawskim doszło do dramatycznego w skutkach polowania. 68‑letni Aleksander W. oddał strzały, które – jak twierdzi – miały być wymierzone w dziki. Zamiast tego zginęły dwie samice żubra, gatunku objętego ścisłą ochroną. Do sądu trafił już akt oskarżenia przeciwko myśliwemu.

Żubry

i

Autor: Pixabay.com
Szczecin SE Google News

Strzelał do „dzików”, zabił żubry

Do tragedii doszło 11 października 2022 roku wieczorem na terenie Centrum Szkolenia Bojowego w Drawsku. Według ustaleń śledczych Aleksander W. oddał kilka strzałów w kierunku grupy zwierząt, które – jak utrzymuje – wziął za watahę dzików. Dopiero po chwili miał zorientować się, że trafił w żubra.

Mężczyzna natychmiast zadzwonił do strażnika leśnego, zgłaszając zdarzenie. Następnego dnia ujawniono ciało drugiej samicy. Oba zwierzęta miały 6 i 13 lat.

Polecany artykuł:

Niezwykłe spotkanie w środku lasu pod Mirosławcem. Na drodze niespodziewanie p…

Prokuratura: „Szkoda w znacznych rozmiarach”

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa Szczecin–Niebuszewo, która skierowała do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim akt oskarżenia. Jak podkreślają śledczy, choć działanie podejrzanego uznano za nieumyślne, skutki są poważne.

– Każde nielegalne zabicie żubra, gatunku o priorytetowym znaczeniu dla Unii Europejskiej, stanowi szkodę istotną oraz szkodę w znacznych rozmiarach - wyjaśnia prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Biegli nie mieli wątpliwości: odstrzał dwóch samic żubra to poważne naruszenie przepisów o ochronie przyrody.

Myśliwy przyznał się do winy

Aleksander W., dotychczas niekarany, przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Twierdzi, że doszło do tragicznej pomyłki. Prokuratura jednak podkreśla, że nawet nieumyślne działanie nie zwalnia z odpowiedzialności.

Za czyn, o który jest oskarżony, grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

Żubry pod szczególną ochroną

Żubr jest jednym z najbardziej chronionych gatunków w Polsce. Każdy przypadek jego zabicia – nawet nieumyślnego – traktowany jest jako poważne przestępstwo przeciwko środowisku. Sprawa Aleksandra W. pokazuje, jak tragiczne mogą być skutki braku ostrożności podczas polowania.

Quiz: Ssak czy ptak? A może owad?
Pytanie 1 z 15
Trzmiel ziemny to...
Niesamowite wideo. W ten sposób żubry chronią młode osobniki przed wilkami
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MYŚLIWY
PROKURATURA
ŻUBRY
ŻUBRY W POLSCE
SĄD
AKT OSKARŻENIA