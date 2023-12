Tego celnicy jeszcze nie widzieli. Do odprawy trafiła... armata!

To już wieloletnia tradycja w Szczecinie. Grupa "Motocykliści o wielkich sercach" każdego roku przygotowuje dla najmłodszych świąteczne paczki. W tym roku szczecińskie Motomikołaje przygotowały ich około około 700! Trafią one do podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i dzieci przebywających w szpitalach.

W sobotę na Wałach Chrobrego, poza pięknymi jednośladami można było m.in. zobaczyć wiele innych pojazdów, m.in. wiekowe "maluchy" w świątecznym wydaniu, zabytkowe wozy strażackie i nieco młodsze, tuningowane auta. Po godz. 14:00 mikołajkowy korowód przy głośnym ryku silników wyruszył z Wałów Chrobrego, by przejechać ulicami Szczecina na kompleks rekreacyjny "Arkonka", gdzie odbył się wielki festyn.