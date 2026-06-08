MON kusi przygodą i całkiem przyzwoitą kasą. Ruszają "Wakacje z wojskiem"

Trzy turnusy, blisko 90 lokalizacji

Resort obrony przypomina, że tegoroczne „Wakacje z wojskiem” podzielono na trzy turnusy, każdy trwający 27 dni. Szkolenia odbywają się w niemal 90 miejscach w całej Polsce – od jednostek wojsk lądowych, przez pancerne i desantowe, aż po Marynarkę Wojenną. Dzięki temu każdy może wybrać miejsce i charakter służby dopasowany do swoich możliwości oraz zainteresowań.

Terminy turnusów:

8 czerwca – 4 lipca

13 lipca – 8 sierpnia

17 sierpnia – 12 września

Prawie 6 tys. zł za miesiąc szkolenia

MON podkreśla, że udział w programie jest całkowicie bezpłatny, a uczestnicy otrzymują wynagrodzenie – blisko 6 tys. zł brutto za cały turnus. Wojsko zapewnia również zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną i ubezpieczenie. To propozycja skierowana głównie do osób w wieku 18–35 lat: maturzystów, studentów oraz tych, którzy zamiast pracy sezonowej wolą spróbować swoich sił w mundurze.

Strzelanie, taktyka, przetrwanie. Intensywne szkolenie dla ochotników

Każdy turnus to intensywne szkolenie podstawowe. Uczestnicy poznają podstawy taktyki wojskowej, uczą się strzelania, zasad przetrwania w terenie, walki wręcz oraz obsługi sprzętu wojskowego. MON zapewnia, że program przygotowano tak, by był nowoczesny, praktyczny i dawał realne poczucie sprawczości oraz pracy w zespole.

Pierwszy krok do służby w armii

Resort obrony podkreśla, że udział w „Wakacjach z wojskiem” może być początkiem dłuższej przygody z armią – zarówno w ramach aktywnej rezerwy, Wojsk Obrony Terytorialnej, jak i zawodowej służby wojskowej. Szczegółowe informacje oraz lista jednostek dostępne są na stronie zostanzolnierzem.pl.