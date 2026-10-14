Młodzi wandale w oku kamery. Szuka ich policja

Nocne zniszczenia w Śródmieściu

Postępowanie prowadzą funkcjonariusze Komisariatu Policji Szczecin-Śródmieście pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście. Sprawa dotyczy uszkodzenia mienia, do którego doszło w nocy z 13 na 14 września na terenie szczecińskiego Śródmieścia.

Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów dotyczących zniszczeń. Wiadomo jednak, że w toku prowadzonych czynności zabezpieczono nagranie, na którym utrwalono wizerunki osób mogących mieć związek ze zdarzeniem.

Policja opublikowała zdjęcia

W związku z prowadzonym dochodzeniem policja zdecydowała się na publikację wizerunków mężczyzn widocznych na nagraniu. Funkcjonariusze liczą, że dzięki pomocy mieszkańców uda się szybko ustalić ich dane i wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Osoby, które rozpoznają mężczyzn przedstawionych na opublikowanych zdjęciach lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w sprawie, proszone są o kontakt z policjantami Komisariatu Policji Szczecin-Śródmieście.

Policja apeluje o pomoc

Informacje można przekazywać telefonicznie pod numerami: 47 78 12 290 oraz 667 094 223. Policjanci podkreślają, że każdy sygnał może okazać się istotny dla prowadzonego postępowania i pomóc w ustaleniu tożsamości osób widocznych na nagraniach.

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