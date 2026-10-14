Cuda Polski 2026 wybrane! Czytelnicy National Geographic wskazali turystyczne perełki z całego kraju

Ponad 220 tysięcy głosów na wyjątkowe miejsca

Jak informuje „National Geographic Traveler”, w tegorocznej edycji plebiscytu udział wzięło 48 nominowanych atrakcji ze wszystkich 16 województw. Czytelnicy przez ponad miesiąc wybierali miejsca, które ich zdaniem najlepiej pokazują piękno i różnorodność Polski.

Wśród zwycięzców znalazły się m.in. Arboretum Wojsławice na Dolnym Śląsku, Kanał Elbląski w województwie warmińsko-mazurskim, Szlak Orlich Gniazd na Śląsku czy nadmorskie Chłopy, które zwyciężyły w województwie zachodniopomorskim.

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„Polska jest najpiękniejsza”. Plebiscyt buduje lokalną dumę

Z wyników plebiscytu nie kryje zadowolenia Michał Cessanis, redaktor prowadzący „National Geographic Traveler” i ambasador inicjatywy.

– Jestem zachwycony tegorocznymi zwycięzcami plebiscytu Cuda Polski 2026 „National Geographic Traveler”! Ta szesnastka świetnie pokazuje, jak różnorodny i pełen niespodzianek jest nasz kraj. Mamy tu niezwykłą przyrodę, fascynującą historię, wyjątkową architekturę. To miejsca, które zdecydowanie zasługują na to, by wpisać je na swoją podróżniczą mapę. Zachęcam wszystkich: ruszajcie w Polskę, odkrywajcie ją na nowo i zbaczajcie z utartych szlaków. Bo nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby przeżyć wyjątkową przygodę. I jak zawsze powtarzam: Polska jest najpiękniejsza! – powiedział na łamach „National Geographic Traveler”.

Znaczenie inicjatywy podkreśla również Łukasz Załuski, redaktor naczelny „National Geographic Polska”.

– Tegoroczna edycja Cudów Polski „National Geographic Traveler” po raz kolejny udowodniła, jak wielki potencjał turystyczny kryje się poza najbardziej znanymi atrakcjami naszego kraju. Największym sukcesem tej inicjatywy jest dla mnie to, że potrafimy połączyć ogólnopolski zasięg „National Geographic” z autentycznym zaangażowaniem mieszkańców, samorządów i lokalnych pasjonatów. Wierzę, że tegoroczni zwycięzcy, podobnie jak wszyscy nominowani, zyskają dzięki plebiscytowi nowych odkrywców – podkreślił.

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Które miejsca zdobyły najwięcej głosów w każdym regionie? Jak wyglądają zwycięskie atrakcje i czym przyciągają turystów? Zajrzyj do naszej galerii i poznaj wszystkie 16 Cudów Polski 2026 wybranych przez czytelników „National Geographic Traveler”. To gotowa lista inspiracji na weekendowy wyjazd lub wakacyjną podróż po Polsce.

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