Mieszkańcy regionu dostali alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

Kierowcy i turyści będą kląć wniebogłosy. To potrwa do marca, albo jeszcze dłużej!

Kiedy to się skończy?

Czekają go kłopoty

Miały trafić z Norwegii do Ukrainy. Celnicy udaremnili przemyt "dużego kalibru"

Silny wiatr z kierunku północnego i północno-zachodniego wystąpi na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. Osiągnie on średnią prędkość do 65 km/h, a w porywach może osiągać nawet 115 km/h, co może skutkować licznymi szkodami.

W regionie ogłoszono tzw. "pomarańczowy alert", czyli ostrzeżenie drugiego stopnia (w trzystopniowej skali). Do mieszkańców rozesłano również wiadomości SMS z alertem RCB, w którym czytamy: "Uwaga! Dziś i jutro (21/22.12) prognozowany silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr".

Ostrzeżenie meteorologiczne obowiązuje od godz. 19:00 w czwartek, 21 grudnia do piątku, 22 grudnia, do godz. 19:00.

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Dalej