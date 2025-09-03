Rodzice uczniów czwartej klasy w Mierzynie protestują przeciwko późnym godzinom lekcyjnym, które zmuszają dzieci do pozostawania w szkole do popołudnia.

Obecny plan lekcji, obowiązujący od 1 września, przewiduje zajęcia rozpoczynające się po południu i trwające nawet do 17:20, co jest efektem m.in. "ruchów uczniów" i braku wystarczającej liczby sal.

Dyrektorka szkoły zapowiedziała korektę planu lekcji na 15 września, ale szczegóły zmian pozostają nieznane.

Czy uda się znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich i kiedy dzieci z Mierzyna wrócą do "normalnego" trybu nauki?

Mierzyno. Rodzice skarżą się na plan lekcji czwartoklasistów

Uczniowie jednej z czwartych klas Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie kończą zajęcia w późnych godzinach popołudniowych, co nie podoba się ich rodzicom - informuje Radio Szczecin. Do redakcji wpłynął obowiązujący od 1 września plan lekcji, z którego wynik, że:

w poniedziałek dzieci zaczynają zajęcia o godz. 14.05, a kończą o 17.20;

we wtorek przebywają w szkole w godzinach 12.10-16.30;

w środę zaczynają po godzinie 12, ale kończą już o 17.20;

w czwartek są w szkole znowu w godzinach 12.10-16.30.

W tym kontekście jedynym "normalnym" dniem jest dla nich piątek, gdy zaczynają z samego rana i wychodzą przed godz. 13.

Przyczyny takiego stanu rzeczy ujawniła dyrektorka placówki Iwona Kacperska-Kufel, która powiedziała Radiu Szczecin, że złożyło się na to kilka czynników.

- Niestety, w ostatnich dniach sierpnia były ruchy uczniów. Rodzice zapisywali, wypisywali, przepisywali dzieci. Dostawaliśmy również nowe informacje o dodatkowych zajęciach dla dzieci typu ścieżki edukacyjne czy nauczanie indywidualne, które musimy uwzględnić w planie lekcji - tłumaczy kobieta.

Jak dodaje, szkoła podstawowa w Mierzynie ma również za mało sal, bo budynek powstawał 15 lat temu, więc z myślą o przyjęciu uczniów klas 1-6, a nie 1-8, co wprowadziła ostatnia reforma edukacji. Kacperska-Kufel zapewniła ponadto, że 15 września ma zostać wprowadzona korekta planu lekcji, ale jej szczegóły nie są na razie znane.