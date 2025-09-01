O dwóch ofertach w przetargu na zakup 18 autobusów przegubowych i czterech krótkich, jednoczłonowych poinformował rzecznik prasowy SPAD Wojciech Jachim.

Nowe autobusy dla Szczecina. Solaris czy MAN?

Polski producent autobusów, Solaris, oferuje cztery autobusy jednoczłonowe (12 m) za nieco ponad 9,4 mln zł i 18 przegubowców za prawie 52,9 mln zł. Natomiast MAN cztery autobusy krótkie chce dostarczyć za 9 mln 736 tys. zł, a dwuczłonowe pojazdy (18 m długości) za nieco ponad 55,8 mln zł.

- Ponieważ obie oferty przekraczają kwoty przeznaczone na zamówienie, SPAD zwróci się do zarządu miasta o zgodę na dalsze procedowanie postępowania, czyli podniesienie kwoty na realizację zamówienia - poinformował Wojciech Jachim.

Zamawiającym pojazdy jest Gmina Miasto Szczecin. Na cztery autobusy krótkie zarezerwowano 8 mln 118 tys. zł, a na zakup 18 przegubowców oszacowano 48 mln 708 tys. zł brutto. Władze samorządowe będą więc szukać dodatkowych środków w budżecie.

Kiedy nowe autobusy wyjadą na ulice Szczecina?

Po podpisaniu umowy pierwsze nowe pojazdy dla SPA Dąbie mają zostać dostarczone od początku lutego do końca kwietnia 2027 r. W przetargu na zakup przegubowców zamówienie zostało podzielone na dwie części – połowę, czyli dziewięć pojazdów producent może dostarczyć w lutym i marcu 2028 r.

Czym są autobusy mild hybrid?

Mild hybrid (MHEV), czyli tzw. miękka hybryda, to układ napędowy, w którym silnik elektryczny wspomaga silnik spalinowy przy ruszaniu, przyspieszaniu, natomiast podczas hamowania odzyskuje energię. Mild hybrid pozwala ograniczyć zużycie paliwa i emisję spalin, ale nie jest możliwa jazda tylko na silniku elektrycznym.

Pojazdy mają być wyposażone w silniki wysokoprężne, z zastosowaniem modułu hybrydowego w postaci dodatkowego silnika elektrycznego o mocy min. 14 kW. Zużycie paliwa nie może być większe niż 34,5 l/100 km w autobusach krótkich i 48,5 l/100 km w przegubowych. Nowy tabor musi być przystosowany do przewozu wózków i rowerów, wyposażony w całopojazdową klimatyzację i monitoring. Autobusy 12-metrowe muszą zmieścić 85 osób (w tym 28 pasażerów na miejscach siedzących), natomiast dwuczłonowe powinny być przystosowane do przewozu 140 pasażerów, w tym 39 na siedząco.

Głównym kryterium oceny ofert jest cena (60 proc.). Za długość gwarancji można otrzymać 20 proc. punktów. Kolejne 10 proc. „waży” zużycie paliwa i maks. 10 proc. można uzyskać za liczbę miejsc pasażerskich dostępnych bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi.

