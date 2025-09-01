Miasto kupi 22 nowe autobusy. Będą droższe niż planowano. Skąd wziąć pieniądze?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2025-09-01 10:16

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie planuje zakup 22 nowych autobusów z napędem mild hybrid. Dwie firmy złożyły oferty w przetargu – MAN i Solaris. Obie oferty przekraczają zaplanowany budźet, więc miasto będzie musiało szukać dodatkowych pieniędzy na zakup nowych autobusów.

Szczecin SE Google News

O dwóch ofertach w przetargu na zakup 18 autobusów przegubowych i czterech krótkich, jednoczłonowych poinformował rzecznik prasowy SPAD Wojciech Jachim.

Polecany artykuł:

Turysta zaszalał w sobotnią noc. Ukradł autobus w Kołobrzegu, złapali go w Krak…

Nowe autobusy dla Szczecina. Solaris czy MAN?

Polski producent autobusów, Solaris, oferuje cztery autobusy jednoczłonowe (12 m) za nieco ponad 9,4 mln zł i 18 przegubowców za prawie 52,9 mln zł. Natomiast MAN cztery autobusy krótkie chce dostarczyć za 9 mln 736 tys. zł, a dwuczłonowe pojazdy (18 m długości) za nieco ponad 55,8 mln zł.

- Ponieważ obie oferty przekraczają kwoty przeznaczone na zamówienie, SPAD zwróci się do zarządu miasta o zgodę na dalsze procedowanie postępowania, czyli podniesienie kwoty na realizację zamówienia - poinformował Wojciech Jachim.

Zamawiającym pojazdy jest Gmina Miasto Szczecin. Na cztery autobusy krótkie zarezerwowano 8 mln 118 tys. zł, a na zakup 18 przegubowców oszacowano 48 mln 708 tys. zł brutto. Władze samorządowe będą więc szukać dodatkowych środków w budżecie.

Kiedy nowe autobusy wyjadą na ulice Szczecina?

Po podpisaniu umowy pierwsze nowe pojazdy dla SPA Dąbie mają zostać dostarczone od początku lutego do końca kwietnia 2027 r. W przetargu na zakup przegubowców zamówienie zostało podzielone na dwie części – połowę, czyli dziewięć pojazdów producent może dostarczyć w lutym i marcu 2028 r.

Czym są autobusy mild hybrid?

Mild hybrid (MHEV), czyli tzw. miękka hybryda, to układ napędowy, w którym silnik elektryczny wspomaga silnik spalinowy przy ruszaniu, przyspieszaniu, natomiast podczas hamowania odzyskuje energię. Mild hybrid pozwala ograniczyć zużycie paliwa i emisję spalin, ale nie jest możliwa jazda tylko na silniku elektrycznym.

Pojazdy mają być wyposażone w silniki wysokoprężne, z zastosowaniem modułu hybrydowego w postaci dodatkowego silnika elektrycznego o mocy min. 14 kW. Zużycie paliwa nie może być większe niż 34,5 l/100 km w autobusach krótkich i 48,5 l/100 km w przegubowych. Nowy tabor musi być przystosowany do przewozu wózków i rowerów, wyposażony w całopojazdową klimatyzację i monitoring. Autobusy 12-metrowe muszą zmieścić 85 osób (w tym 28 pasażerów na miejscach siedzących), natomiast dwuczłonowe powinny być przystosowane do przewozu 140 pasażerów, w tym 39 na siedząco.

Głównym kryterium oceny ofert jest cena (60 proc.). Za długość gwarancji można otrzymać 20 proc. punktów. Kolejne 10 proc. „waży” zużycie paliwa i maks. 10 proc. można uzyskać za liczbę miejsc pasażerskich dostępnych bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi.

Szczecin kupi nowe autobusy
3 zdjęcia
QUIZ: Szczecin czy Berlin?
Pytanie 1 z 15
Na zdjęciu jest Szczecin czy Berlin?
Quiz: Szczecin czy Berlin?
Eisenhüttenstadt - perełka socrealizmu tuż przy granicy z Polską
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRZETARG
INWESTYCJE
AUTOBUSY SZCZECIN
INWESTYCJE SZCZECIN