Miało być światowo, jednak shopping za euro nie wypalił. 21-latek w poważnych tarapatach

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo zakończyła postępowanie w sprawie zdarzenia, do którego doszło 22 marca 2022 roku w jednym ze szczecińskich marketów spożywczo-przemysłowych. 21-letni mężczyzna zrobił zakupy i udał się do kasy, by za nie zapłacić. Nie złotówkami, ani też nie kartą, lecz banknotem o nominale 50 euro. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyż ze względu na bliskość granicy takie transakcje nie są rzadkością w szczecińskich sklepach, jednak uwagę kasjera przykuło coś innego.

- Wobec wątpliwości kasjera co do autentyczności banknotu nie doszło do sfinalizowania zakupu, a mężczyzna został zatrzymany przez wezwanych funkcjonariuszy policji - tłumaczy prok. Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Nadto u mężczyzny ujawniono dodatkowo 3 inne podrobione banknoty o nominale 50 euro, które nie posiadały znaków zabezpieczających.

21-latek został zatrzymany i przesłuchany. Nie przyznał się do zarzucanego mu czynu.

- Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz poręczenie majątkowe, a także dokonał na jego mieniu zabezpieczenia majątkowego - dodaje prok. Alicja Macugowska-Kyszka.

Ile grozi za fałszowanie pieniędzy?

Mężczyzna nie był wcześniej karany. Teraz jednak czekają go poważne konsekwencje. Do sądu trafił już akt oskarżenia, co oznacza, że z nieudanych "walutowych" zakupów będzie tłumaczył się na sali rozpraw. Za przestępstwo fałszowania pieniędzy (na podstawie art. 310 § 1 kk) grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 5 lat, albo nawet 25 lat więzienia.

