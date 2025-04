Zatrzymano go w rodzinnym domu

Mąż zaginionej Beaty Klimek znęcał się nad dziećmi?! Jan K. doprowadzony do prokuratury

We wtorek prokuratura w Łobzie wydała postanowienie o przymusowym zatrzymaniu Jana K., męża zaginionej Beaty Klimek z Poradza. Czynności procesowe z Janem K. zaplanowano na środę, 9 kwietnia. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury po godzinie 11. Beata zaginęła 7.10. 2024 r.. Rodzina i lokalna społeczność podejrzewają, że padła ofiarą męża. Mężczyzna stanowczo zaprzecza, by miał związek z jej zniknięciem.