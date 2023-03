i Autor: StockSnap / CC0 / pixabay.com Matka "na haju" jechała po dziecko do przedszkola. To jednak nie koniec jej kłopotów...

Miała na sumieniu jeszcze więcej

Matka "na haju" jechała po dziecko do przedszkola. To jednak nie koniec jej kłopotów...

SES 14:20 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wsiadła do samochodu pod wpływem środków odurzających, by pojechać po dziecko do przedszkola. Na szczęście dalszą drogę uniemożliwili jej szczecińscy policjanci. Wyszło również na jaw, że nieodpowiedzialna 28-latka miała na sumieniu więcej, niż tylko jazdę "na haju".