Mateusz Damięcki wspiera projekt Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wraz z żoną nagrał poruszający film

Mateusz Damięcki wraz z żoną Pauliną Andrzejewską nagrali krótki film, w którym zachęcają do oddania głosu na jeden z projektów ogólnomiejskich. Dotyczy on stworzenia Wspólnego Domu Hospicyjnego w willi mieszczącej się przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie. Projekt ma umożliwić mieszkańcom dostęp do nieodpłatnej opieki paliatywno-hospicyjnej i psychologicznej.

- To od Waszych głosów zależy, czy ten projekt powstanie w Szczecinie, czy nie powstanie - mówi aktor.

Udział popularnego aktora, znanego m.in. z serialu "Na dobre i na złe" czy takich filmów jak "Furioza" czy "Kochaj i tańcz" nie jest przypadkowy. Żona Mateusza Damięckiego jest rodowitą szczecinianką. Paulina Andrzejewska jest cenioną choreografką, tancerką i psycholożką, pełni również funkcję wiceprezeski Fundacji Balet.

Mateusz Damięcki nie jest jedyną znaną osobą, która wspiera projekt stworzenia Wspólnego Domu Hospicyjnego w ramach SBO. Swoje apele w sieci zamieścili również m.in. były piłkarz Radosław Majdan, finalista The Voice of Poland Łukasz Drapała i Przemysław Kazaniecki z zespołu Tragarze.

Głosowanie w tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego rozpoczęło się 29 listopada i potrwa do 13 grudnia. Mieszkańcy mogą wybierać spośród ponad 150 projektów. Łączna pula tegorocznej edycji SBO to 17,5 mln zł.

