Masakra na szczecińskim Niebuszewie. Wśród podejrzanych 15-latek!

Do dramatycznych zdarzeń doszło we wtorek, 22 listopada, w jednym z mieszkań przy ul. Długosza w Szczecinie. Zamordowany został mężczyzna. Szczegóły tragedii nie są znane. Wiadomo, że zatrzymano w tej sprawie dwie podejrzane osoby. To bardzo młodzi ludzie. Domniemanym zabójcą jest 19-letni mężczyzna, a pomagać miał mu 15-latek.

– Obu podejrzanym został postawiony zarzut pozbawienia życia w zamiarze bezpośrednim – mówi w rozmowie z Onetem prok. Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Starszy z podejrzanych o zabójstwo został aresztowany. 15-latek trafił do schroniska dla nieletnich.

Ciało zamordowanego mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Trwa gromadzenie materiału dowodowego, który pomoże w ustaleniu okoliczności zdarzenia.

