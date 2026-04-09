Martwy delfin w Zalewie Szczecińskim. Ciało znaleziono na plaży

Nietypowe znalezisko na brzegu Zalewu Szczecińskiego
Jak poinformowała Gmina Stepnica, ciało delfina zostało wyrzucone na brzeg przez wody Zalewu Szczecińskiego. Zwierzę zauważył jeden z mieszkańców. Służby szybko zabezpieczyły szczątki i przekazały je do badań naukowych. Według wstępnych ustaleń mógł to być delfin zwyczajny, gatunek powszechny w wodach tropikalnych i umiarkowanych, ale niemal niespotykany w Bałtyku.
Skąd delfin zwyczajny mógł trafić do Zalewu?
Delfin zwyczajny (Delphinus delphis) to jeden z najbardziej rozpowszechnionych gatunków waleni na świecie — zamieszkuje głównie ciepłe i umiarkowane wody Atlantyku, Pacyfiku oraz Morza Śródziemnego. W Bałtyku pojawia się sporadycznie, zwykle jako pojedyncze, zabłąkane osobniki. Naukowcy wskazują, że delfiny mogą trafiać na nasze wody, podążając za ławicami ryb lub w wyniku zmian klimatycznych, które wpływają na prądy morskie i migracje. Aby dostać się do Zalewu Szczecińskiego, zwierzę musiałoby pokonać długą drogę przez Cieśniny Duńskie i Morze Bałtyckie — co sugeruje, że już wcześniej mogło być osłabione lub chore.
Eksperci WWF: „Nie był zaplątany w sieci”
Na miejsce wezwano Błękitny Patrol WWF. Agnieszka Veljković przekazała, że był to samiec o długości około 2 metrów i wadze około 60 kilogramów. Stan rozkładu uniemożliwił ocenę obrażeń czy przyczyny śmierci, ale jedno jest pewne:
- Na pewno nie był zaplątany w sieci – podkreśliła ekspertka w rozmowie z tvnmeteo.pl.
Klimat, prądy morskie i zagubione szlaki
W ostatnich latach obserwuje się coraz częstsze przypadki pojawiania się delfinów w Bałtyku – niestety zwykle martwych. Biolodzy wskazują na możliwy wpływ zmian klimatycznych, które zaburzają migracje ryb i zachowania morskich ssaków.
Zalew Szczeciński, ze swoim niskim zasoleniem i ograniczoną bazą pokarmową, jest środowiskiem skrajnie niekorzystnym dla delfinów. To sprawia, że ich obecność w tym akwenie jest niemal zawsze sygnałem, że zwierzę było w złej kondycji.
Co dalej ze szczątkami?
O dalszych losach delfina zdecydują specjaliści ze Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry w Helu. Tam trafi ciało, gdzie zostanie poddane szczegółowym analizom. Naukowcy ocenią, czy możliwe będzie jego spreparowanie po pobraniu próbek do badań.
Rzadki gość, ważne pytania
Choć delfin zwyczajny jest jednym z najpospolitszych gatunków waleni na świecie, jego obecność w Zalewie Szczecińskim to absolutny ewenement. Każdy taki przypadek jest dla biologów morskich cennym źródłem wiedzy o zmianach zachodzących w środowisku i kondycji morskich ekosystemów.
Badania mogą pomóc odpowiedzieć na pytanie, dlaczego coraz częściej widzimy te majestatyczne zwierzęta tak daleko od ich naturalnych szlaków.