Martwy delfin w Zalewie Szczecińskim. Ciało znaleziono na plaży

Nietypowe znalezisko na brzegu Zalewu Szczecińskiego

Jak poinformowała Gmina Stepnica, ciało delfina zostało wyrzucone na brzeg przez wody Zalewu Szczecińskiego. Zwierzę zauważył jeden z mieszkańców. Służby szybko zabezpieczyły szczątki i przekazały je do badań naukowych. Według wstępnych ustaleń mógł to być delfin zwyczajny, gatunek powszechny w wodach tropikalnych i umiarkowanych, ale niemal niespotykany w Bałtyku.

Skąd delfin zwyczajny mógł trafić do Zalewu?

Delfin zwyczajny (Delphinus delphis) to jeden z najbardziej rozpowszechnionych gatunków waleni na świecie — zamieszkuje głównie ciepłe i umiarkowane wody Atlantyku, Pacyfiku oraz Morza Śródziemnego. W Bałtyku pojawia się sporadycznie, zwykle jako pojedyncze, zabłąkane osobniki. Naukowcy wskazują, że delfiny mogą trafiać na nasze wody, podążając za ławicami ryb lub w wyniku zmian klimatycznych, które wpływają na prądy morskie i migracje. Aby dostać się do Zalewu Szczecińskiego, zwierzę musiałoby pokonać długą drogę przez Cieśniny Duńskie i Morze Bałtyckie — co sugeruje, że już wcześniej mogło być osłabione lub chore.

Eksperci WWF: „Nie był zaplątany w sieci”

Na miejsce wezwano Błękitny Patrol WWF. Agnieszka Veljković przekazała, że był to samiec o długości około 2 metrów i wadze około 60 kilogramów. Stan rozkładu uniemożliwił ocenę obrażeń czy przyczyny śmierci, ale jedno jest pewne:

- Na pewno nie był zaplątany w sieci – podkreśliła ekspertka w rozmowie z tvnmeteo.pl.

Klimat, prądy morskie i zagubione szlaki

W ostatnich latach obserwuje się coraz częstsze przypadki pojawiania się delfinów w Bałtyku – niestety zwykle martwych. Biolodzy wskazują na możliwy wpływ zmian klimatycznych, które zaburzają migracje ryb i zachowania morskich ssaków.

Zalew Szczeciński, ze swoim niskim zasoleniem i ograniczoną bazą pokarmową, jest środowiskiem skrajnie niekorzystnym dla delfinów. To sprawia, że ich obecność w tym akwenie jest niemal zawsze sygnałem, że zwierzę było w złej kondycji.

Co dalej ze szczątkami?

O dalszych losach delfina zdecydują specjaliści ze Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry w Helu. Tam trafi ciało, gdzie zostanie poddane szczegółowym analizom. Naukowcy ocenią, czy możliwe będzie jego spreparowanie po pobraniu próbek do badań.

Rzadki gość, ważne pytania

Choć delfin zwyczajny jest jednym z najpospolitszych gatunków waleni na świecie, jego obecność w Zalewie Szczecińskim to absolutny ewenement. Każdy taki przypadek jest dla biologów morskich cennym źródłem wiedzy o zmianach zachodzących w środowisku i kondycji morskich ekosystemów.

Badania mogą pomóc odpowiedzieć na pytanie, dlaczego coraz częściej widzimy te majestatyczne zwierzęta tak daleko od ich naturalnych szlaków.

Quiz: Ssak czy ptak? A może owad? Pytanie 1 z 15 Trzmiel ziemny to... ptak płaz owad Następne pytanie