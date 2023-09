Co zanieczyściło Jezioro Słoneczne? Sprawdzili wodę pod kątem metali ciężkich

Do niecodziennej interwencji doszło we wtorek, 12 września, wczesnym rankiem. Ratownicy medyczni z Pyrzyc (woj. zachodniopomorskie) zostali wezwani do rodzącej kobiety.

- Wezwanie było dziś o godz. 5:44 do miejscowości Banie i dotyczyło kobiety w ciąży, u której rozpoczęła się akcja porodowa - informuje Paulina Heigel z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego podjął decyzję o transporcie pacjentki do szpitala.

Na miejsce jednak nie dojechali, gdyż w trakcie jazdy trzeba było zatrzymać ambulans i przyjąć poród.

- Maluszek w brzuchu mamy nie chciał już dłużej czekać - dodaje Paulina Heigel. - Na drodze S3 przy zjeździe na Pyrzyce, o godz. 6:10 na świat przyszedł zdrowy i silny chłopiec.

Wszystko skończyło się szczęśliwie. "Świeżo upieczona" mama Krystyna i malutki Andrzejek zostali zabezpieczeni i przetransportowani do szpitala. Chłopczyk otrzymał 10 punktów w skali Apgar.

