Do niecodziennej interwencji doszło w miniony czwartek, 5 stycznia. Ratownicy medyczni z Pyrzyc wieźli do szpitala w Szczecinie Zdrojach rodzącą kobietę. Dziecku jednak tak bardzo zależało na jak najszybszym pojawieniu się na świecie, że trzeba było przyjąć poród w karetce. O godz. 17:50, w Kozielicach, pani Jowita urodziła zdrową dziewczynkę.

- Poród przebiegł bez komplikacji - mówi "Super Expressowi" Paulina Heigel z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Dziewczynka otrzymała 10 punktów w skali Apgar.

Szczęśliwa mama i jej mała córeczka czują się dobrze. Dziewczynka ma otrzymać imię Karolina.

To już czwarte dziecko pani Jowity. Ciekawostką jest fakt, że w 2021 roku również niewiele brakowało, by powitała swoje dziecko w karetce. Poród zaczął się na pokładzie ambulansu, jednak udało się w porę dotrzeć do szpitala w Stargardzie i tam, już na oddziale ginekologiczno-położniczym urodzić potomka.

