Kumulacja w Eurojackpot wciąż rośnie. Ile można wygrać 21.03.2025? To już nie są żarty!

Skarb odnaleziony w śmieciach. Szklane przeźrocza sprzed ponad 100 lat trafiły już do muzeum

Zgłoszenie o zwłokach wpłynęło do służb około godziny 15:30. Jak informuje lokalny portal superportal24.pl, ciało było zaczepione o gałąź, w stanie znacznego rozkładu. Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Gryficach potwierdził te doniesienia, dodając, że "najprawdopodobniej" są to zwłoki kobiety.

- Trwają czynności procesowe i identyfikacyjne - tłumaczył kom. Zbigniew Frąckiewicz z KPP w Gryficach w rozmowie z portalem.

Sprawa jest owiana tajemnicą, a lokalne media spekulują na temat tożsamości ofiary. Czy może to być mieszkanka Płotów, która zaginęła ponad miesiąc temu? Na razie prokuratura nie udziela szczegółowych informacji. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, Julia Szozda, w rozmowie z TVN24 potwierdziła jedynie fakt odnalezienia ciała, unikając komentarzy na temat spekulacji medialnych.

Trwa śledztwo, które ma na celu wyjaśnić, kim była ofiara i co doprowadziło do jej śmierci. Czy to był nieszczęśliwy wypadek, samobójstwo, czy może zbrodnia? Na te pytania odpowiedzi muszą znaleźć śledczy.

Nowe testy sprawnościowe do policji jak dla 10-latka? Czy dałbyś/dałabyś radę?? Pytanie 1 z 8 MĘŻCZYŹNI: Rzut oburącz piłką o wadze 3 kg. Ile metrów muszą rzucić mężczyźni? 9 metrów 10 metrów 12 metrów Następne pytanie