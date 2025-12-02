Jakie ulice obejmie Strefa Czystego Transportu w Szczecinie?

W proponowanej wersji Strefa Czystego Transportu w Szczecinie miałaby objąć dolny i część górnego tarasu Starego Miasta w granicach ulic: Tkackiej, Wyszyńskiego, Mała Odrzańska, do linii Trasy Zamkowej.

Autor: UM Szczecin/ Materiały prasowe

Dlaczego Szczecin chce wprowadzić Strefę Czystego Transportu?

Jak tłumaczą władze miasta, celem jest podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej, poprawa jakości powietrza, ograniczenie hałasu oraz pozyskanie dodatkowych funduszy zewnętrznych na rozwój infrastruktury miejskiej.

"Dzięki SCT centrum Szczecina może stać się bardziej przyjazne dla mieszkańców i turystów. Ograniczenie ruchu na tych ulicach poprawi również bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych”

– czytamy w komunikacie szczecińskiego magistratu.

Kto będzie mógł wjechać do Strefy Czystego Transportu?

Projekt przewiduje szereg wyjątków od zakazu wjazdu. Do SCT będą mogły wjechać m.in.:

Samochody należące do osób fizycznych, które nabyły abonament lub uiściły opłatę zryczałtowaną.

Samochody należące do osób fizycznych rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w Mieście Szczecin ze wskazaniem miejsca zamieszkania w granicach Strefy.

Samochody osobowe z silnikami benzynowymi spełniające normę Euro 4 (lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 2005 r.) oraz z silnikami diesla spełniające normę Euro 5 (lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 2009 r.).

Motocykle i czterokołowce.

Samochody specjalne i zabytkowe.

Jak będzie kontrolowany wjazd do Strefy Czystego Transportu?

Kontrola będzie prowadzona na podstawie danych z centralnej ewidencji pojazdów lub specjalnych naklejek na szybach, wydawanych dla uprawnionych do wjazdu pojazdów.

Konsultacje społeczne – głos mieszkańców ma znaczenie!

W dniach 2 grudnia 2025 – 5 stycznia 2026 przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Szczecin o ustanowieniu Strefy Czystego Transportu w Szczecinie. Mieszkańcy mogą wyrazić swoje opinie i uwagi poprzez:

Przesłanie wypełnionego formularza ankiety, dostępnego na stronie konsultuj.szczecin.pl na adres e-mail: [email protected].

Wrzucenie wypełnionej ankiety do urny w Urzędzie Miasta Szczecin.

Udział w otwartych spotkaniach konsultacyjnych: 10 grudnia 2025 r. o godz. 17:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Szczecin oraz 11 grudnia 2025 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi.

- Wprowadzenie SCT w zaproponowanej formule ma charakter pilotażowy i umożliwi, w perspektywie czasu, ocenę wymiernych skutków jej funkcjonowania, szczególnie w aspekcie ekologicznym, dając tym samym podstawy do ewentualnych modyfikacji i zmian – dodaje Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina.

