Będą wiadukty zamiast niebezpiecznych przejazdów? Trwają konsultacje społeczne

Szczecin liczy na dofinansowanie wiaduktów nad torami kolejowymi. Ruszyły konsultacje społeczne

W konkursie „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”, w którym do rozdania jest łącznie 861 mln zł. Szczecin chce pozyskać w ten sposób dofinansowanie do budowy wiaduktów nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Jagiellońskiej na granicy Turzynu i Pogodna oraz w ciągu ulicy Pomorskiej w Dąbiu.

Jest to kolejne podejście do konkursu. W poprzednim naborze PKP PLK zakwestionowała wnioski, co skutkowało tym, że miastu nie udało się otrzymać dofinansowania. Właśnie trwają konsultacje społeczne, których wyniki mają zostać dołączone do nowych wniosków do konkursu.

Poprawi się bezpieczeństwo i komfort jazdy

Likwidacja przejazdów i budowa w ich miejscu wiaduktów z pewnością wpłynie poprawę bezpieczeństwa, ale także będzie miała pozytywny wpływ na płynność ruchu. Na linii kolejowej w Dąbiu panuje duże natężenie ruchu, co sprawia, że przejazd jest zamykany bardzo często, a co za tym idzie - na ul. Pomorskiej tworzą się długie kolejki samochodów.

Nieco lepsza sytuacja jest na przejeździe na ul. Jagiellońskiej, gdyż linia kolejowa jest wykorzystywana rzadziej i tylko do transportów towarowych. To się jednak zmieni po uruchomieniu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Ten odcinek linii kolejowej będzie wykorzystywany przez wszystkie linie SKM, co może sprawiać, że przejazd będzie zamykany co kilkanaście minut.

Co się zmieni na ul. Pomorskiej i Jagiellońskiej?

W związku z likwidacją przejazdu w Dąbiu, przebudowany zostanie około 550-metrowy odcinek ul. Pomorskiej. Nad torami kolejowymi ma powstać trzyprzęsłowy wiadukt o długości 157 metrów. Konieczne będzie również budowa mostu nad rzeką Płonią.

W miejscu przejazdu na ul. Jagiellońskiej ma powstać czteroprzęsłowy wiadukt o długości 125 metrów nad torami kolejowymi i ulicą Twardowskiego, a także nad planowaną w tym miejscu obwodnicą śródmiejską.

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych?

Konsultacje społeczne potrwają do 19 grudnia. Swoją opinię na temat planowanych inwestycji można wyrazić, wysyłając maila na adres [email protected], dołączając do niego wypełnione formularze, które są dostępne na stronie konsultuj.szczecin.pl. Można też przesłać papierową wersję, wrzucając ją do urny w urzędzie miasta.

