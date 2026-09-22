Kontrabanda na przygranicznym targowisku, Były tego całe kartony

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-22 11:19

Na jednym z przygranicznych targowisk w woj. zachodniopomorskim funkcjonariusze KAS natrafili na ogromny magazyn nielegalnych wyrobów tytoniowych. Zabezpieczono blisko 60 tysięcy sztuk papierosów, wkłady tytoniowe, e‑papierosy i saszetki nikotynowe. Skarb Państwa mógł stracić około 85 tysięcy złotych. Zatrzymano 41‑letniego Polaka.

Otwarte kartony z nielegalnymi papierosami na targowisku. O akcji KAS przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Krajowa Administracja Skarbowa/ Materiały prasowe

Kontrabanda na bazarze

Funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno‑Skarbowego w Szczecinie przeprowadzili kontrolę na popularnym przygranicznym targowisku. Przeszukano wytypowane stoiska, gdzie – jak się okazało – kwitł handel nielegalnymi wyrobami tytoniowymi.

W kartonach i reklamówkach znaleziono ponad 57 tys. sztuk papierosów, 56 papierosów elektronicznych, blisko 5 600 wkładów tytoniowych oraz 10 saszetek nikotynowych. Wszystkie produkty były pozbawione polskich znaków akcyzy albo posiadały nieważne oznaczenia.

Straty dla państwa

Według wyliczeń KAS, uszczuplenia podatku akcyzowego wynoszą około 85 tys. zł. To pieniądze, które – gdyby nie interwencja służb – mogły zasilić nielegalny rynek i kieszenie przestępców.

– To kolejny przykład, że handel nielegalnymi wyrobami tytoniowymi wciąż jest realnym problemem na przygranicznych targowiskach. Skala ujawnionych produktów pokazuje, że nie mamy do czynienia z drobnym handlem, lecz z dobrze zorganizowanym procederem – mówi dr Sebastian Osiński, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

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Zgodnie z art. 65 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, nabywanie, przechowywanie czy przewożenie wyrobów akcyzowych pochodzących z czynu zabronionego jest przestępstwem. Grozi za to grzywna do 720 stawek dziennych, kara więzienia, a nawet oba te środki łącznie.

W sprawie zatrzymano 41‑letniego obywatela Polski, który – jak ustalili funkcjonariusze – miał związek z nielegalnym obrotem zabezpieczonym towarem.

Nie kupuj „okazji” z bazaru

KAS przypomina, że kupowanie papierosów czy alkoholu z niepewnego źródła to nie tylko łamanie prawa, ale też ryzyko dla zdrowia.

– Produkty sprzedawane na bazarach często są podróbkami, które nie spełniają żadnych norm jakości. Konsument naraża się na realne zagrożenie zdrowia, a nawet życia – ostrzega dr Osiński.

Służby zapowiadają kolejne kontrole na targowiskach, szczególnie tych położonych blisko granicy, gdzie nielegalny handel wciąż próbuje się odradzać.

Kontrabanda na bazarze
Autor: Krajowa Administracja Skarbowa/ Materiały prasowe
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