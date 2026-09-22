Tramwajami, autobusami, pociągami Polregio, a nawet rowerem miejskim za darmo. To jedyny taki dzień w roku

Darmowe autobusy i tramwaje w całym mieście

ZDiTM przypomina, że przez cały wtorek – od północy do 23:59 – komunikacja miejska w Szczecinie jest całkowicie bezpłatna. Kasowniki i biletomaty zostały zablokowane, a pasażerowie mogą wsiadać do autobusów i tramwajów bez żadnych formalności.

- Dawno nie korzystałeś z miejskiego transportu publicznego? To dobra okazja, by przypomnieć sobie, że autobusy i tramwaje mogą być świetną alternatywą do bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się po mieście - zachęca do skorzystania z okazji rzecznik ZDiTM, Krzysztof Ufland. - Tego dnia zostaw samochód w domu, daj mu odpocząć i wybierz komunikację miejską.

Polregio też za darmo. Wystarczy dowód rejestracyjny

Do akcji dołącza również Polregio. Urząd Marszałkowski poinformował, że każdy kierowca, który okaże dowód rejestracyjny, może tego dnia podróżować pociągami regionalnymi za darmo – razem z osobą towarzyszącą.

To oznacza, że mieszkańcy mogą bezpłatnie przemieszczać się nie tylko po mieście, ale również po całym regionie.

60 minut za 0 zł na BikeS

Szczeciński Rower Miejski także przygotował specjalną promocję. Każdy użytkownik BikeS – zarówno nowy, jak i posiadający abonament – otrzymuje 60 minut darmowej jazdy.

Promocja trwa od 21 września, godz. 22:00, do 23 września, godz. 7:30.

„Dzień bez Samochodu? Wsiadamy na BikeS! Zostaw samochód. Wybierz BikeS. I korzystaj z 60 minut bezpłatnej jazdy! Szczecin bez samochodu? Brzmi jak dobry plan!”

- informuje BikeS.

Idea Europejskiego Dnia Bez Samochodu

Europejski Dzień Bez Samochodu to międzynarodowa akcja, która ma zwrócić uwagę na problem nadmiernego ruchu samochodowego w miastach. Jej celem jest promocja ekologicznych form transportu – komunikacji miejskiej, rowerów, hulajnóg czy spacerów. To także okazja, by pokazać, jak zmienia się przestrzeń miejska, gdy choć na jeden dzień ograniczy się liczbę aut na ulicach.

W wielu europejskich miastach organizowane są dodatkowe wydarzenia, a część ulic zostaje wyłączona z ruchu. W Polsce najczęściej oferowane są darmowe przejazdy komunikacją publiczną, aby zachęcić kierowców do wypróbowania alternatywnych sposobów przemieszczania się.

Szczecin bez samochodu choć na chwilę

Miasto zachęca, by 22 września choć na jeden dzień zrezygnować z auta. Darmowe autobusy, tramwaje, pociągi i rowery mają ułatwić mieszkańcom podjęcie decyzji. To nie tylko ekologiczny gest, ale też szansa, by przekonać się, że codzienne podróże bez samochodu mogą być wygodne, szybkie i tańsze.

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