Pogoda w Szczecinie na długi weekend 14-16 sierpnia

Weekend w Szczecinie upłynie pod znakiem dynamicznych zmian temperatury. Pierwsze dwa dni zapowiadają się upalnie, ze wskaźnikami na termometrach przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. Prawdziwe załamanie aury nadejdzie jednak w niedzielę, która przyniesie odczuwalne ochłodzenie i deszcz.

Piątek ze słońcem i wysoką temperaturą

Początek weekendu, 14 sierpnia, będzie w Szczecinie bardzo ciepły i słoneczny. Prognozy wskazują na bezchmurne niebo przez cały dzień. Temperatura maksymalna sięgnie nawet 33 stopni, natomiast w nocy spadnie do około 15°C. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s, nie przynosząc wyraźniejszej ulgi od ciepła.

Sobota – najgorętszy, ale pochmurny dzień weekendu

Sobota, 15 sierpnia, zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu w Szczecinie. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia aż 35 stopni. Noc również będzie bardzo ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie około 17°C. Mimo tak wysokiej temperatury, niebo będzie w dużej mierze pochmurne. Podobnie jak w piątek, nie są prognozowane żadne opady, a wiatr utrzyma się na poziomie około 3 m/s.

Gwałtowne ochłodzenie i deszcz na koniec weekendu

W niedzielę, 16 sierpnia, pogoda w Szczecinie zmieni się diametralnie. Nadejdzie wyraźne ochłodzenie, a temperatura maksymalna spadnie do 25 stopni, czyli będzie o dziesięć stopni niższa niż w sobotę. Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie temperaturę w okolicy 16 stopni. Co więcej, w ciągu dnia pojawią się słabe opady deszczu. Wiatr nie zmieni znacząco swojej siły i będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Jak spędzić weekend w Szczecinie?

Piątkowa i sobotnia aura będzie sprzyjać spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Słoneczny piątek i bardzo ciepła sobota to dobra okazja do aktywności na zewnątrz, choć wysoka temperatura może zachęcać do szukania cienia lub ochłody nad wodą. Z kolei deszczowa i znacznie chłodniejsza niedziela to pogoda, która może skłonić do wyboru planów pod dachem, takich jak wizyta w muzeum, kinie czy spotkanie w kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather