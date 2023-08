Kolejny groźny wypadek w drodze nad Bałtyk. Ranny motocyklista

i Autor: christels / CC0 / pixabay.com Groźny wypadek w drodze nad Bałtyk. Ranny motocyklista

Wypadek na S3

To już kolejny groźny wypadek na drodze ekspresowej nr 3, do którego doszło w piątkowe popołudnie (11 sierpnia). Po godz. 16:00 na wysokości Rzęśnicy motocyklista zderzył się z samochodem osobowym. Kilka godzin wcześniej, na tym samym odcinku ekspresowej "trójki" doszło do innego groźnego zdarzenia.