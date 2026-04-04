Kolejki na granicy w Zachodniopomorskiem. Niemcy masowo tankują w Polsce!

Dawid Piątkowski
PAP
2026-04-04 16:29

4 kwietnia, w Wielką Sobotę na stacjach paliw w Lubieszynie (pow. policki) wciąż ustawiają się długie kolejki samochodów z niemieckimi tablicami rejestracyjnymi. Powód jest prosty. Paliwo w Polsce jest tańsze nawet o 50 eurocentów na litrze niż w Niemczech. Szczegóły poniżej.

Autor: Radio Eska, archiwum serwisu

Tańsze paliwo przyciąga kierowców zza granicy

Zjawisko tzw. turystyki paliwowej nasiliło się od środy, kiedy w Polsce zaczęły obowiązywać maksymalne ceny paliw, określone przez Ministerstwo Energii. Dodatkowo dzień wcześniej rząd obniżył akcyzę na paliwa. W efekcie przygraniczne stacje w rejonie Szczecina przeżywają oblężenie. Codziennie pojawiają się tam kierowcy z Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Brandenburgii.

W samym Lubieszynie, przy drodze krajowej nr 10, w sobotę tankowali niemal wyłącznie Niemcy. Przy dystrybutorach ustawiały się po dwa–trzy auta. Ceny paliw były zbliżone na większości stacji – benzyna 95 kosztowała 6,21 zł za litr, benzyna 98 – 6,82 zł, a olej napędowy od 7,79 do 7,87 zł, w zależności od stacji.

Podwyżki objęły głównie sieci zagranicznych koncernów, które dostosowały ceny do maksymalnych stawek określonych przez ministerstwo. Na stacjach BP diesel – zarówno standardowy, jak i w wersji premium – kosztował tyle samo. Podobnie było na Orlenie, gdzie droższa była wersja „ulepszona”, a tańsza standardowa.

Kierowcy z Niemiec nie mają wątpliwości, że tankowanie w Polsce się opłaca.

– Opłaca się przejechać nawet kilkadziesiąt kilometrów do granicy, bo na tankowaniu można zaoszczędzić z 30 euro. A przy okazji zrobić inne zakupy – mówili kierowcy z Pasewalku.

Jak zauważa pan Piotr, Polak mieszkający w przygranicznym Löcknitz, jego sąsiedzi od lat korzystają z niższych cen paliwa w Polsce.

– A teraz, kiedy ceny paliw poszły mocno w górę, Lubieszyn stał się jedną wielką stacją benzynową dla całego regionu – powiedział.

Korki i tłok także w innych miejscowościach

W północno-wschodnich Niemczech ceny paliw są znacznie wyższe. Benzyna kosztuje tam ponad 9 zł za litr, a diesel przekracza 10 zł. To sprawia, że kolejki pojawiają się nie tylko w Lubieszynie, ale także w innych przygranicznych miejscowościach.

W Świnoujściu w piątek i sobotę ruch był tak duży, że tankujący kierowcy blokowali drogę prowadzącą do tunelu łączącego wyspę Uznam z resztą miasta i trasą S3.

Podobna sytuacja widoczna jest w Szczecinie i jego okolicach m.in. w Przecławiu, Rosówku, Kołbaskowie czy Gryfinie. Ceny paliw w tych miejscach są zbliżone – benzyna 95 kosztuje około 6,19–6,21 zł, a diesel około 7,77–7,81 zł za litr.

Ceny paliw pod kontrolą państwa

Obowiązujące od soboty do wtorku maksymalne ceny paliw zostały określone przez Ministerstwo Energii. Zgodnie z rozporządzeniem litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,21 zł, benzyny 98 – 6,82 zł, a oleju napędowego – 7,87 zł.

Przeczytaj także:
Wielkanocny przystanek blisko Szczecina. Mieszkanki Moczył znów zaskakują
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
W Wielkanoc główkę Milanka zmiażdżyła płyta nagrobna. Miejsca tragedii strzegą aniołki
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki