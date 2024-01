Ksiądz zapukał do bogatej rodziny. Gospodarz poprosił o prywatną rozmowę. Jego wyznanie ściska za serce

Ksiądz Dominik Chmielewski przyszedł z kolędą do pewnego domu w Szczecinie, w którym mieszkali zamożni ludzie. Wszystko było przygotowane tak jak należy. W trakcie kolędy, gospodarz domu poprosił księdza o rozmowę na osobności. - Patrzy mi w oczy i mówi: "Proszę księdza, proszę mi pomóc, jestem człowiekiem nieszczęśliwym." Ale jak to jest pan człowiekiem nieszczęśliwym? Ma pan wszystko, co jest pragnieniem 99 % Polaków - opowiada kapłan. Gospodarz domu zdradził, że miał kiedyś wypadek samochodowy, po którym zapadł w śpiączkę. Ledwo przeżył.- "Ja już byłem po tamtej stronie, gdyby ksiądz mógł zobaczyć to, co ja zobaczyłem. Ja nie chcę tu wracać. Ja się nie mogę tutaj odnaleźć" - cytował słowa mężczyzny ks. Chmielewski.

- Słuchajcie, facet przez ułamek sekundy dotknął tamtego świata i już tutaj nie potrafił się odnaleźć. [...] Wszystko to, za czym ty biegasz od rana do wieczora; co jest marzeniem twojego serca [...] To wszystko kiedy doświadczysz przez ułamek sekundy tamtego świata, przestaje mieć jakąkolwiek wartość - podsumował ksiądz.

Ze słów kapłana wynika, że ta sytuacja miała miejsce dawno, ale trzeba przyznać, że jego relacja wciąż działa na wyobraźnię. Filmik (do obejrzenia pod tekstem) opublikowany na fanpage'u Nauki Katolickie ma ponad 600 tys. wyświetleń, mnóstwo reakcji, udostępnień i komentarzy. Ksiądz Dominik Chmielewski to znany katolicki rekolekcjonista, salezjanin, założyciel wspólnoty Wojownicy Maryi. Jego kazania mają w internecie setki tysięcy wyświetleń.

