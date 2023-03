Jest praca w szczecińskiej straży miejskiej. Sprawdź, ile możesz zarobić!

Wciągnął do samochodu 9-letnią dziewczynkę. Porywacz zatrzymany

Praca w straży miejskiej to zajęcie przede wszystkim dla osób, które chciałyby pomagać lokalnej społeczności i nie boją się wymagającej i odpowiedzialnej pracy. Zadaniem funkcjonariusza będzie przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców Szczecina i ochronę porządku publicznego w mieście.

Szczecińska straż miejska ogłosiła właśnie nabór na stanowisko strażnika miejskiego – aplikanta. Do obsadzenia są trzy wakaty. - Straż miejska została powołana do dbania o ład i porządek, spełniając służebną rolę wobec społeczności lokalnej ma również znaczący wpływ na bezpieczeństwo w gminie - tłumaczy st. insp. Joanna Wojtach ze szczecińskiej straży miejskiej. - Podejmując interwencje nawet wobec "drobnych" wykroczeń zapobiega często popełnianiu przestępstw.

Kto może zostać strażnikiem miejskim?

Ochrona porządku publicznego, w tym m.in. działania patrolowo-interwencyjne, podejmowanie czynności w przypadku naruszeń przepisów prawa, ochrona mienia oraz życia i zdrowia mieszkańców, zabezpieczanie zgromadzeń i imprez publicznych – to główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku aplikanta. Straż miejska oferuje pracę patrolową w terenie, w systemie trzyzmianowym. Co bardzo istotne - jest to zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Kto może starać się o tę posadę?

- Aplikantem straży miejskiej może zostać osoba, która spełnia następujące wymagania formalne: obywatelstwo polskie, wykształcenie co najmniej średnie, sprawność fizyczna i psychiczna predysponująca do pracy w służbach - tłumaczy Joanna Wojtach. - Kandydat musi mieć ukończone 21 lat, nienaganną opinię, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, musi mieć również uregulowany stosunek do służby wojskowej. Obowiązkowo kandydat na strażnika miejskiego musi posiadać prawo jazdy kat.B.

Dodatkowo mile widziane będą m.in.: wykształcenie wyższe (na kierunku administracja, bezpieczeństwo publiczne, ochrona środowiska), a także doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa, doświadczenie w pracy w firmach lub instytucjach zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, znajomość języków obcych, wiedza o działalności straży miejskiej i znajomość topografii Szczecina.

- Wymagamy umiejętności podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej, umiejętności pracy w grupie oraz odporności na stres - dodaje Joanna Wojtach.

Ile może zarobić strażnik miejski?

W każdej pracy istotne są zarobki. Na jakie wynagrodzenie może liczyć strażnik miejski w Szczecinie?

- Oferujemy stabilne zatrudnienie, tak pożądane obecnie na rynku pracy, z wynagrodzeniem zasadniczym 3700 zł brutto, dodatek za wieloletnią pracę (5-20 proc.) uzależniony od posiadanego stażu pracy, premie motywacyjne w zależności od wyników pracy, system nagród uznaniowych - tłumaczy Joanna Wojtach.

Po roku zatrudnienia pracownik ma możliwość przedłużenia umowy i awansu na stanowisko młodszego strażnika z podwyższonym wynagrodzeniem. Otrzyma również tzw. "trzynastą pensję", a także ma możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń.

Więcej informacji o naborze do straży miejskiej można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

Termin składania aplikacji upływa 31 marca o godzinie 12:00.

