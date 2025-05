Wyszła z domu w nocy, do dziś nie wróciła. Od roku szukają pani Moniki

Rekomendowana prędkość na niemieckich autostradach to 130 km/h. Są też liczne odcinki, na których nie obowiązuje limit prędkości i można się na nich poruszać znacznie szybciej. Kierowcy są zobowiązani jednak do zachowania ostrożności i dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze. Są jednak autostrady, gdzie limit prędkości został obniżony. Decyzja o ich wprowadzeniu ma na celu ochronę kierowców i infrastruktury drogowej przed niebezpiecznym zjawiskiem.

Upały niszczą autostrady

Rosnące temperatury nie tylko wpływają na komfort kierowców, ale także obciążają jakość nawierzchni, zwłaszcza na starych odcinkach wykonanych z betonu. Latem, rozszerzające się płyty betonowe mogą się podnosić lub pękać, tworząc niebezpieczne przeszkody. Zjawisko określane mianem „blow-up” może prowadzić do poważnych wypadków i jest coraz częściej spotykane wskutek dużego natężenia ruchu i starzejącej się infrastruktury na niektórych autostradach.

Gdzie obowiązują nowe limity prędkości?

Jak informuje portal polskiobserwator.de, aby zapobiec zagrożeniom, niemieckie władze zdecydowały o wprowadzeniu sezonowych ograniczeń prędkości, które będą obowiązywać od maja do września 2025 roku. Dotknięte są szczególnie odcinki uznane za podatne na uszkodzenia termiczne. Limity prędkości obowiązują na autostradach A3, A92 i A93, na następujących odcinkach:

A3 między skrzyżowaniem Deggendorf a zjazdem Hengersberg

A92 między Oberschleißheim a Eching-Ost, Freising-Süd i Freising-Ost, oraz między Landshut-West a Dingolfing-Ost

A93 między Dreieck Saalhaupt a Elsendorf

Na tych odcinkach samochody osobowe o masie do 3,5 tony będą miały limit prędkości 120 km/h, podczas gdy motocykliści i cięższe pojazdy będą musiały przestrzegać limitu 80 km/h – podaje merkur.de. Wszystkie te ograniczenia są wyraźnie oznakowane za pomocą tymczasowego oznakowania drogowego, specyficznego dla sezonu letniego.

Sezonowe limity prędkości nową normą?

Chociaż pomysł wprowadzenia ograniczeń prędkości z powodu uszkodzeń spowodowanych upałem nie jest nowy, dotychczas takie rozwiązanie było stosowane tylko w sytuacjach ekstremalnych upałów i na krótki czas. Tak było m.in. na autostradzie A7, gdzie latem 2024 roku na miesiąc wprowadzono ograniczenia między Feuchtwangen-West a Aalen/Oberkochen - informuje polskiobserwator.de. W 2005 roku władze preferują jednak długoterminową prewencję zamiast szybkich reakcji po pojawieniu się pęknięć.

Ile grozi za przekroczenie prędkości w Niemczech?

Przekroczenie obowiązujących limitów prędkości na autostradach w Niemczech może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Wysokość mandatu uzależniona jest od stopnia wykroczenia. Im szybciej jedzemy, tym mandat jest wyższy. Najniższy mandat za przekroczenie prędkości do 10 km/h wynosi 48,50 euro, a w przypadku przekroczenia limitu o 70 km/h, trzeba liczyć się z wydatkiem w kwocie 843,50 euro. Do tego dochodzą również punkty karne, a także okresowy zakaz prowadzenia pojazdów.

