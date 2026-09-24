Pogoda dla Szczecina: 25-27 września

Mieszkańcy Szczecina mogą liczyć na stopniową poprawę pogody w trakcie nadchodzącego weekendu. Aura pokaże dwa oblicza – od wilgotnego i chłodniejszego piątku po znacznie cieplejszą, choć wciąż pochmurną niedzielę. Najważniejszą informacją jest fakt, że deszcz, choć niewielki, zaznaczy swoją obecność tylko jednego dnia. We wszystkie dni niebo nad miastem będzie w dużej mierze pokryte chmurami.

Piątek z deszczem na początek weekendu

Początek weekendu w Szczecinie upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia i przelotnych, niewielkich opadów deszczu. Suma opadów nie powinna być duża, ale warto mieć przy sobie parasol. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 16 stopni Celsjusza. Noc będzie chłodna, z temperaturą minimalną na poziomie około 9 stopni. Wiatr powieje z prędkością około 3 m/s.

Sobota przyniesie ocieplenie i zero deszczu

W sobotę pogoda wyraźnie się poprawi. Przede wszystkim przestanie padać, co z pewnością ucieszy planujących aktywności na zewnątrz. W ciągu dnia zrobi się też zauważalnie cieplej – temperatura wzrośnie do około 19 stopni. Trzeba jednak pamiętać, że poranek będzie najzimniejszy w ten weekend, ze spadkiem temperatury do około 8 stopni Celsjusza. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością około 2 m/s. Niebo nad Szczecinem pozostanie mocno zachmurzone.

Niedziela najcieplejszym dniem weekendu

Koniec weekendu okaże się jego najcieplejszym momentem. W niedzielę słupki rtęci w Szczecinie mogą pokazać nawet 20 stopni Celsjusza. Noc z soboty na niedzielę również będzie cieplejsza, z temperaturą minimalną w granicach 11 stopni. Tego dnia również nie należy spodziewać się opadów deszczu, jednak słońce nadal będzie się chować za gęstą warstwą chmur. Wiatr ponownie nabierze nieco siły, osiągając prędkość około 3 m/s.

Jak spędzić weekend w Szczecinie?

Taka prognoza pogody sugeruje, by plany dostosować do aury. Piątek, z powodu niewielkich opadów, może być dobrym momentem na nadrobienie zaległości kulturalnych lub spotkania w zamkniętych przestrzeniach. Z kolei sobota i niedziela, mimo pochmurnego nieba, będą idealne na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Rosnąca temperatura zachęci do dłuższych spacerów po miejskich parkach czy bulwarach. Brak opadów w te dni pozwoli w pełni wykorzystać weekend na relaks poza domem.

Dane pogodowe: OpenWeather