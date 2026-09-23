Na widok policji rzucił się do ucieczki. 16-latek był uzbrojony w maczetę i gaz

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-23 19:50

Nerwowe zachowanie młodego mężczyzny w samym sercu Szczecina zakończyło się dynamicznym pościgiem i zaskakującym finałem. 16‑latek, który na widok radiowozu rzucił się do ucieczki, miał przy sobie maczetę oraz gaz pieprzowy. Jak ustalili funkcjonariusze, nastolatek jest podejrzewany o wcześniejsze ugodzenie mężczyzny ostrym narzędziem.

Sylwetka uciekającej osoby zaznaczona czerwonym kołem na nocnym nagraniu. O akcji policji w Szczecinie pisze SE Szczecin.
Autor: KMP Szczecin/ Materiały prasowe

Ucieczka w centrum miasta

Policjanci z Ogniwa Patrolowo‑Interwencyjnego zauważyli młodego chłopaka, który wyraźnie przyspieszył, gdy tylko dostrzegł policyjny radiowóz. Nastolatek przebiegł przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, a gdy funkcjonariusze podjęli interwencję, rzucił się do ucieczki. Po krótkim pościgu pieszym został zatrzymany.

Podczas sprawdzenia jego tożsamości i kontroli osobistej policjanci odkryli, że 16‑latek miał przy sobie maczetę oraz gaz pieprzowy. Tłumaczył, że nosi je „dla bezpieczeństwa”, bo czuje się zagrożony przez bliżej nieokreślone osoby.

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Podejrzenie ataku maczetą

W trakcie czynności policjanci otrzymali komunikat radiowy o ugodzeniu mężczyzny nożem w pobliżu jednego z lokali. Na miejscu nie zastali pokrzywdzonego, jednak zatrzymany nastolatek przyznał, że wcześniej pokłócił się ze swoim kolegą i podczas konfliktu użył wobec niego gazu oraz maczety.

Chwilę później do jednego ze szczecińskich szpitali zgłosił się mężczyzna z raną ramienia. Policjanci potwierdzili, że obrażenia są zgodne z wersją przedstawioną przez 16‑latka. Rana nie wymagała hospitalizacji.

Decyzja sądu rodzinnego

Nastolatek został przewieziony do Policyjnej Izby Dziecka. Sprawą zajęli się policjanci z Komisariatu Szczecin‑Śródmieście, którzy skierowali wniosek do sądu rodzinnego o umieszczenie 16‑latka w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym. Placówka prowadzi działania wychowawcze, resocjalizacyjne i terapeutyczne, mające pomóc nieletniemu w zmianie zachowania.

Sąd przychylił się do wniosku funkcjonariuszy. O dalszym losie młodego mieszkańca Szczecina zdecyduje postępowanie prowadzone przez sąd rodzinny.

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