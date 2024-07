Pierwsze zmiany związane z finałem regat The Tall Ships Races 2024 w Szczecinie zostaną wprowadzone już w poniedziałek, 29 lipca. Inaczej pojadą tramwaje i autobusy, a także komunikacja nocna.

Zmiany w komunikacji miejskiej w dniach 29.07–5.08.2024 r.

Linia nocna 526 kursować będzie objazdem w obu kierunkach: od przystanku „Wyszyńskiego” przez Wyszyńskiego – Bramę Portową – al. Niepodległości – pl. Żołnierza Polskiego – pl. Hołdu Pruskiego – Matejki – Malczewskiego – Parkową – Dubois do przystanku „Dubois” i dalej swoją trasą, według normalnego rozkładu jazdy. Przystanek „Wyszyńskiego” w kierunku Polic zlokalizowany będzie w ciągu ul. Wyszyńskiego (wspólny z liniami 52, 521 i 527, nr 10916). Przystanek „Dubois” w kierunku Dworca Głównego zlokalizowany będzie w ciągu ul. Dubois (wspólny z linią 525, nr 13332). Przystanki „Wały Chrobrego” i „Teatr Polski” nie będą obsługiwane.

Zawieszone zostanie kursowanie linii 6. W zamian tramwaje linii 5 kursować będą na wydłużonej trasie Osiedle Zawadzkiego – pl. Rodła – Matejki – Dubois – Gocław.

Autobusy linii 70 od przystanku „Plac Rodła” kursować będą przez Piłsudskiego – Matejki – pl. Hołdu Pruskiego (nawrót przez tory tramwajowe) – pl. Hołdu Pruskiego – Zygmunta Starego – Starzyńskiego – Małopolską – pl. Żołnierza Polskiego do przystanku „Plac Żołnierza Polskiego” i dalej bez zmian. Przystanek „Starzyńskiego” przeniesiony zostanie na przeciwną stronę ulicy (nr 13911). Nie będą obsługiwane przystanki „Teatr Współczesny” i „Jarowita”.

Autobusy linii 90 od przystanku „Plac Żołnierza Polskiego” kursować będą przez pl. Żołnierza Polskiego – pl. Hołdu Pruskiego – Zygmunta Starego – Starzyńskiego – Małopolską (wjazd na torowisko) do przystanku „Filharmonia” i dalej bez zmian. Przystanek „Starzyńskiego” przeniesiony zostanie na przeciwną stronę ulicy (nr 13911). Nie będą obsługiwane przystanki „Teatr Współczesny” i „Jarowita”.

Zmiany w komunikacji miejskiej w dniu 2.08.2024 r.

Uruchomiona zostanie dodatkowa linia autobusowa 859, kursująca w relacji Plac Rodła – Szosa Polska (na odcinku Plac Rodła – Zagórskiego trasą linii 107 i dalej do pętli „Szosa Polska”). Kursy wykonywane będą w godz. 21–23 co 20 minut.

Przystanek „Hangarowa” na żądanie w obu kierunkach dla linii tramwajowych 2, 7 i 8 od godz. 19:00 do zakończenia kursowania tramwajów zmieni status na przystanek stały.

Przystanek „Celna” na żądanie w obu kierunkach dla linii tramwajowych 2, 7 i 8 od godz. 19:00 do zakończenia kursowania tramwajów zmieni status na przystanek stały.Zmiany w komunikacji miejskiej w dniach 3 i 4.08.2024 r.

Autobusy linii 806 (Plac Rodła – Pomorzany Dobrzyńska) od godz. 12 kursować będą ze zwiększoną częstotliwością: do godz. 18 co 7,5 minuty, po godz. 18 co 10 minut.

Uruchomiona zostanie dodatkowa linia autobusowa 841, kursująca w relacji Heyki – bulwar Gdański – św. Floriana – rondo Portowców – Energetyków – Wyszyńskiego – Brama Portowa – Krzywoustego – pl. Kościuszki – al. Piastów – Mieszka I – Cukrowa – Przecław. Kursy wykonywane będą w godz. 12–1 (do godz. 23 co 30 minut, po godz. 23 co 10 minut).

Uruchomiona zostanie dodatkowa linia autobusowa 859, kursująca w relacji Plac Rodła – Szosa Polska (na odcinku Plac Rodła – Zagórskiego trasą linii 107 i dalej do pętli „Szosa Polska”). Kursy wykonywane będą w godz. 12–23 (do godz. 13 co 15 minut, do godz. 19 co 12 minut, po godz. 19 co 20 minut).

Uruchomiona zostanie dodatkowa linia autobusowa 866, kursująca w relacji Turkusowa (przystanek linii 84) – Walecznych – Mączna – Kolorowych Domów – Chłopska – Handlowa – Łubinowa – Struga – Gryfińska – Batalionów Chłopskich – Granitowa – Metalowa – Podjuchy Dworzec (przystanek linii 66). Kursy wykonywane będą w godz. 12–23 co 30 minut.

Przystanek „Hangarowa” na żądanie w obu kierunkach dla linii tramwajowych 2, 7 i 8 od godz. 11:00 do zakończenia kursowania tramwajów zmieni status na przystanek stały.

Przystanek „Celna” na żądanie w obu kierunkach dla linii tramwajowych 2, 7 i 8 od godz. 11:00 do zakończenia kursowania tramwajów zmieni status na przystanek stały.Zmiany w komunikacji miejskiej w dniu 4.08.2024 r.

Na wszystkich liniach dziennych – z wyjątkiem linii 62 – obowiązywać będą sobotnie rozkłady jazdy. Linia 62 tego dnia nie będzie kursować.

Dodatkowe kursy w dniu 2.08.2024 r.

Zostanie wydłużone kursowanie linii tramwajowych 2, 3, 4, 5, 7 i 8 do godziny 0:00 z częstotliwością co około 20 minut:

linia 2 (Dworzec Niebuszewo – Turkusowa):

odjazdy z Celnej do Dworca Niebuszewo: 23:03, 23:23, 23:43, 23:59 (zjazd do zajezdni Pogodno po trasie linii), 0:19 (zjazd do zajezdni Pogodno po trasie linii), 0:34 (zjazd do zajezdni Pogodno po trasie linii),



odjazdy z Celnej do Turkusowej: 23:23, 23:43, 0:03;

linia 3 (Osiedle Zawadzkiego – Potulicka):

odjazdy z Bramy Portowej do Osiedla Zawadzkiego: 23:16, 23:36, 23:51, 0:06 (zjazd do zajezdni Pogodno),odjazdy z Bramy Portowej do Potulickiej: 23:09, 23:29, 23:49,odjazd z Placu Rodła (od strony Niebuszewa) do zajezdni Golęcin: 0:37;

linia 4 (Plac Szyrockiego – Plac Żołnierza Polskiego):

odjazdy z Placu Żołnierza Polskiego do Placu Szyrockiego: 22:56, 23:16, 23:36, 23:56;

linia 5 (Osiedle Zawadzkiego – (Plac Żołnierza Polskiego –) Gocław):

od godz. 23 linia kursować będzie na trasie skróconej Plac Żołnierza Polskiego – Gocław,



odjazdy z Placu Żołnierza Polskiego do Gocławia przez Filharmonię: 23:20, 23:40, 0:00;

linia 7 (Osiedle Zawadzkiego – Turkusowa):

odjazdy z Celnej do Turkusowej: 23:13, 23:33, 23:53, 0:08,



odjazdy z Celnej do Osiedla Zawadzkiego: 23:33, 23:54, 0:04, 0:24, 0:43;

linia 8 (Turkusowa – Gumieńce):

odjazdy z Celnej do Gumieniec: 22:58, 23:18, 23:38, 23:49,



odjazdy z Celnej do Turkusowej: 23:18, 23:38, 23:58,



odjazdy z Celnej do zajezdni Pogodno: 0:09, 0:29.

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy w godzinach 23:00–0:00 dla linii autobusowych:

linia 68 (Plac Rodła – Świergotki):

odjazdy z Placu Rodła: 23:24, 23:44, 0:04;

linia 75 (Celna – Osiedle Zawadzkiego):

odjazdy z Celnej (przystanek na torowisku w kierunku Bramy Portowej) do Osiedla Zawadzkiego: 23:23, 23:33, 23:43, 23:53, 0:03;



odjazdy z Wyszyńskiego (przystanek na torowisku w kierunku Bramy Portowej) do Osiedla Zawadzkiego: 23:24, 23:34, 23:44, 23:54, 0:04;

linia 87 (Celna – Podbórz):

odjazdy z Celnej (przystanek na torowisku w kierunku Bramy Portowej) do Podbórza: 23:25, 23:45, 0:05,



odjazdy z Wyszyńskiego (przystanek na torowisku w kierunku Bramy Portowej) do Podbórza: 23:26, 23:46, 0:06;

linia 107 (Plac Rodła – Police Wyszyńskiego Polana):

odjazdy z Placu Rodła: 23:19, 23:29, 23:39, 23:49, 23:59;

linia 841 (Celna – Przecław):

odjazdy z Celnej (przystanek na torowisku w kierunku Bramy Portowej) do Przecławia: 23:28, 23:38, 23:48, 23:58, 0:08,



odjazdy z Wyszyńskiego (przystanek na torowisku w kierunku Bramy Portowej) do Przecławia: 23:29, 23:39, 23:49, 23:59, 0:09;

linia 806 (Plac Rodła – Pomorzany Dobrzyńska):

odjazdy z Placu Rodła: 23:04, 23:14, 23:24, 23:34, 23:44, 23:54, 0:04,



odjazdy z Bramy Portowej w kierunku Pomorzan Dobrzyńskiej: 23:06, 23:16, 23:26, 23:36, 23:46, 23:56, 0:06;

linia 811 (Plac Kościuszki – Pomorzany Dobrzyńska):

odjazdy z Placu Kościuszki: 23:13, 23:33, 23:53, 0:13;

linia A (Osiedle Słoneczne – Ludowa):

odjazdy z Wyszyńskiego do Osiedla Słonecznego: 23:31, 23:51, 0:11,



odjazdy z Wyszyńskiego do Ludowej: 23:14, 23:34, 23:54, 0:14;

linia B (Osiedle Bukowe – Osiedle Arkońskie):

odjazdy z Wyszyńskiego do Osiedla Bukowego: 23:21, 23:41, 0:01, 0:21,



odjazdy z Wyszyńskiego do Osiedla Arkońskiego: 23:24, 23:44, 0:04;

linia C (Plac Rodła – Osiedle Kasztanowe):

odjazdy z Placu Rodła: 23:21, 23:41, 0:01,



odjazdy z Wyszyńskiego do Osiedla Kasztanowego: 23:26, 23:46, 0:06.

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy w godzinach 23:00–0:30 dla linii autobusowych:

linia 64 (Dąbie Osiedle – Klucz, kursy bez podjazdu do przystanku „Dąbie Dworzec”):

odjazdy z Jaśminowej ZUS do Dąbia Osiedla: 23:22, 23:42, 0:02, 0:22,



odjazdy z Jaśminowej ZUS do Klucza: 23:22, 23:42, 0:02, 0:22;

linia 73 (Basen Górniczy – Wielgowo Borsucza):

odjazdy z Basenu Górniczego: 23:15, 23:45, 0:15,



odjazdy z Jaśminowej ZUS do Wielgowa Borsuczej: 23:22, 23:52, 0:22;

linia 79 (Rondo Ułanów Podolskich – Jezierzyce):

odjazdy z Jaśminowej ZUS do Jezierzyc: 23:37, 0:07;

linia 84 (Turkusowa – Kijewo):

odjazdy z Turkusowej: 23:17, 23:37, 23:57, 0:17,



odjazdy z Jaśminowej ZUS do Kijewa: 23:27, 23:47, 0:07, 0:27;

linia 96 (Basen Górniczy – Osiedle Kasztanowe):

odjazdy z Basenu Górniczego: 23:20, 23:40, 0:00, 0:20.

Dodatkowe kursy w dniach 3–4.08.2024 r.

Zostanie wydłużone kursowanie linii tramwajowych 2, 3, 4, 5, 7 i 8 do godziny 1:00 z częstotliwością co około 20 minut:

linia 2 (Dworzec Niebuszewo – Turkusowa):

odjazdy z Celnej do Dworca Niebuszewo: 23:03, 23:23, 23:43, 0:03, 0:23, 0:43, 0:59 (zjazd do zajezdni Pogodno po trasie linii), 1:19 (zjazd do zajezdni Pogodno po trasie linii), 1:34 (zjazd do zajezdni Pogodno przez al. Wojska Polskiego),



odjazdy z Celnej do Turkusowej: 23:23, 23:43, 0:03, 0:23, 0:43. 1:03;

linia 3 (Osiedle Zawadzkiego – Potulicka):

odjazdy z Bramy Portowej do Osiedla Zawadzkiego: 23:16, 23:36, 23:56, 0:16, 0:36,



odjazdy z Bramy Portowej do Potulickiej: 23:09, 23:29, 23:49, 0:09,



odjazd z Placu Rodła (od strony Niebuszewa) do zajezdni Golęcin: 0:25;

linia 4 (Plac Szyrockiego – Plac Żołnierza Polskiego):

odjazdy z Placu Żołnierza Polskiego do Placu Szyrockiego: 22:56, 23:16, 23:36, 23:56, 0:16, 0:36, 0:56;

linia 5 (Osiedle Zawadzkiego – (Plac Żołnierza Polskiego –) Gocław):

od godz. 23 linia kursować będzie na trasie skróconej Plac Żołnierza Polskiego – Gocław,



odjazd z Placu Rodła do Gocławia: 23:19;



odjazdy z Placu Żołnierza Polskiego do Gocławia przez Filharmonię: 23:40, 0:00, 0:20, 0:40 (zjazd do zajezdni Golęcin), 1:00;

linia 7 (Osiedle Zawadzkiego – Turkusowa):

odjazdy z Celnej do Turkusowej: 23:13, 23:33, 23:53, 0:13, 0:33, 0:53, 1:13,



odjazdy z Celnej do Osiedla Zawadzkiego: 23:33, 23:53, 0:23, 0:33 (zjazd do zajezdni Pogodno po trasie linii), 0:53, 1:13 (zjazd do zajezdni Pogodno po trasie linii),



odjazdy z Celnej do zajezdni Golęcin: 1:28, 0:48;

linia 8 (Turkusowa – Gumieńce):

odjazdy z Celnej do Gumieniec: 22:58, 23:18, 23:38, 23:58, 0,18, 0:38, 0:49,



odjazdy z Celnej do Turkusowej: 23:18, 23:38, 23:58, 0:18, 0:38, 0:58,



odjazdy z Celnej do zajezdni Pogodno: 1:09, 1:29.

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy w godzinach 23:00–1:00 dla linii autobusowych:

linia 68 (Plac Rodła – Świergotki):

odjazdy z Placu Rodła: 23:24, 23:44, 0:04, 0:24, 0:44, 1:04;

linia 75 (Celna – Osiedle Zawadzkiego):

odjazdy z Celnej (przystanek na torowisku w kierunku Bramy Portowej) do Osiedla Zawadzkiego: 23:23, 23:33, 23:43, 23:53, 0:03, 0:13, 0:23, 0:33, 0:43, 0:53, 1:03,



odjazdy z Wyszyńskiego (przystanek na torowisku w kierunku Bramy Portowej) do Osiedla Zawadzkiego: 23:24, 23:34, 23:44, 23:54, 0:04, 0:14, 0:24, 0:34, 0:44, 0:54, 1:04;

linia 87 (Celna – Podbórz):

odjazdy z Celnej (przystanek na torowisku w kierunku Bramy Portowej) do Podbórza: 23:25, 23:45, 0:05, 0:25, 0:45, 1:05,



odjazdy z Wyszyńskiego (przystanek na torowisku w kierunku Bramy Portowej) do Podbórza: 23:26, 23:46, 0:06, 0:26, 0:46, 1:06;

linia 107 (Plac Rodła – Police Wyszyńskiego Polana):

odjazdy z Placu Rodła: 23:19, 23:29, 23:39, 23:49, 23:59, 0:09, 0:19, 0:29, 0:39, 0:49, 0:59;

linia 841 (Celna – Przecław):

odjazdy z Celnej (przystanek na torowisku w kierunku Bramy Portowej) do Przecławia: 23:28, 23:38, 23:48, 23:58, 0:08, 0:18, 0:28, 0:38, 0:48, 0:58, 1:08,



odjazdy z Wyszyńskiego (przystanek na torowisku w kierunku Bramy Portowej) do Przecławia: 23:29, 23:39, 23:49, 23:59, 0:09, 0:19, 0:29, 0:39, 0:49, 0:59, 1:09;

linia 806 (Plac Rodła – Pomorzany Dobrzyńska):

odjazdy z Placu Rodła: 23:04, 23:14, 23:24, 23:34, 23:44, 23:54, 0:04, 0:14, 0:24, 0:34, 0:44, 0:54, 1:04,



odjazdy z Bramy Portowej w kierunku Pomorzan Dobrzyńskiej: 23:06, 23:16, 23:26, 23:36, 23:46, 23:56, 0:06, 0:16, 0:26, 0:36, 0:46, 0:56, 1:06;

linia 811 (Plac Kościuszki – Pomorzany Dobrzyńska):

odjazdy z Placu Kościuszki: 23:13, 23:33, 23:53, 0:13, 0:33, 0:53, 1:13;

linia A (Osiedle Słoneczne – Ludowa):

odjazdy z Wyszyńskiego do Osiedla Słonecznego: 23:31, 23:51, 0:11, 0:31, 0:51, 1:11, 1:31,



odjazdy z Wyszyńskiego do Ludowej: 23:14, 23:34, 23:54, 0:14, 0:34, 0:54, 1:14;

linia B (Osiedle Bukowe – Osiedle Arkońskie):

odjazdy z Wyszyńskiego do Osiedla Bukowego: 23:21, 23:41, 0:01, 0:21, 0:41, 1:01, 1:21, 1:41,



odjazdy z Wyszyńskiego do Osiedla Arkońskiego: 23:24, 23:44, 0:04, 0:24, 0:44, 1:04;

linia C (Plac Rodła – Osiedle Kasztanowe):

odjazdy z Placu Rodła: 23:21, 23:41, 0:01, 0:21, 0:41, 1:01,



odjazdy z Wyszyńskiego do Osiedla Kasztanowego: 23:26, 23:46, 0:06, 0:26, 0:46, 1:06.

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy w godzinach 23:00–1:30 dla linii autobusowych:

linia 64 (Dąbie Osiedle – Klucz, kursy bez podjazdu do przystanku „Dąbie Dworzec”):

odjazdy z Jaśminowej ZUS do Dąbia Osiedla: 23:22, 23:42, 0:02, 0:22, 0:42, 1:02, 1:22,



odjazdy z Jaśminowej ZUS do Klucza: 23:22, 23:42, 0:02, 0:22, 0:42, 1:02, 1:22;

linia 73 (Basen Górniczy – Wielgowo Borsucza):

odjazdy z Basenu Górniczego: 23:15, 23:45, 0:15, 0:45, 1:15,



odjazdy z Jaśminowej ZUS do Wielgowa Borsuczej: 23:22, 23:52, 0:22, 0:52, 1:22;

linia 79 (Rondo Ułanów Podolskich – Jezierzyce), tabor: SPAD – 2 autobusy MAXI niskopodłogowe:

odjazdy z Jaśminowej ZUS do Jezierzyc: 23:37, 0:07, 0:37, 1:07;

linia 84 (Turkusowa – Kijewo):

odjazdy z Turkusowej: 23:17, 23:37, 23:57, 0:17, 0:37, 0:57, 1:17,



odjazdy z Jaśminowej ZUS do Kijewa: 23:27, 23:47, 0:07, 0:27, 0:47, 1:07, 1:27;

linia 96 (Basen Górniczy – Osiedle Kasztanowe):

odjazdy z Basenu Górniczego: 23:20, 23:40, 0:00, 0:20, 0:40, 1:00, 1:20.

Dodatkowe kursy linii turystycznej 0

W dniach 3–4.08.2024 linia turystyczna 0 wykona dodatkowe kursy. Przejazd będzie odbywać się zmienioną trasą.

Trasa linii: Potulicka – Narutowicza – 3 Maja – aleja Niepodległości – plac Brama Portowa – aleja Niepodległości – plac Żołnierza Polskiego – plac Hołdu Pruskiego – Matejki – Malczewskiego – Parkowa – Dubois – Firlika – Antosiewicza – Nocznickiego – Firlika – Dubois – Parkowa – Malczewskiego – Matejki – plac Hołdu Pruskiego – plac Żołnierza Polskiego – plac Brama Portowa – plac Zwycięstwa – Krzywoustego – plac Kościuszki – Krzywoustego – aleja Bohaterów Warszawy – Wawrzyniaka – aleja Wojska Polskiego – plac Szarych Szeregów – Piłsudskiego – plac Odrodzenia – Piłsudskiego – plac Grunwaldzki – Piłsudskiego – plac Rodła – aleja Wyzwolenia – plac Żołnierza Polskiego – aleja Niepodległości – plac Brama Portowa – aleja Niepodległości – 3 Maja – Narutowicza – Potulicka.

Na trasie obowiązywać będą przystanki:

„Potulicka” (tor wewnętrzny),

„Brama Portowa”,

„Plac Żołnierza Polskiego”,

„Stocznia Szczecińska”,

„Brama Portowa”,

„Plac Kościuszki”,

„Plac Gałczyńskiego”,

„Plac Szarych Szeregów”,

„Plac Grunwaldzki”,

„Plac Rodła”,

„Plac Żołnierza Polskiego”,

„Brama Portowa”,

„Potulicka”.

Godziny odjazdu z przystanku „Potulicka”: 11:22, 12:42, 14:02, 15:22, 16:42.

Harmonogram obsługi taborowej:

3.08 – wagony 293H+343H

4.08 – wagony 293H+343H

Punkty informacyjne ZDiTM

Aby zapewnić pasażerom jak największe bezpieczeństwo i pomóc w sprawnym dotarciu na teren wydarzenia i do domów od 2 do 4 sierpnia uruchomione zostaną tymczasowe posterunki pracowników ZDiTM. Plac Rodła, Brama Portowa, Hangarowa Park&Ride, Celna, Jaśminowa ZUS, Energetyków, Wyszyńskiego, Turkusowa, Basen Górniczy, Dworzec Główny/Owocowa - to tam będzie można zasięgnąć informacji na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej podczas wydarzenia. W piątek 2 sierpnia posterunki na Wyszyńskiego, Bramie Portowej i pl. Rodła będą działały od godz. 9 do 1 w nocy, a pozostałe od 16 do 1 w nocy. W sobotę 3 sierpnia wszystkie posterunki będą działały od godz. 14 do 1 w nocy, w niedzielę 4 sierpnia od godz. 12 do 22.

Ponad 200 pracowników ZDiTM udzieli informacji o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, ale także pomoże, wytłumaczy i zadba o bezpieczne poruszanie się w rejonie węzłów komunikacyjnych. Dodatkowo kolejni pracownicy będą prowadzili sprzedaż biletów, zadbają o sprawność biletomatów, będą także kontrolowali wprowadzoną czasową organizację ruchu i nielegalne zajęcie pasa drogowego. Z kolei ekipy sprzątające przez cały czas trwania imprezy będą czuwały nad zapewnieniem czystości w całym mieście. Dyspozytorzy centrali ruchu ZDiTM będą nadzorowali zabezpieczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej i bieżące sterowanie i zarządzanie komunikacją.

