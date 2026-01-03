IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu. Gdzie będzie najgorzej?

Ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu zostały wydane dla części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Alerty te będą obowiązywać od soboty od godziny 10:00 do 22:00. Synoptycy prognozują, że opady śniegu spowodują przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, a lokalnie nawet o 15 cm.

„Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, lokalnie około 15 cm”

– informuje IMGW.

Nadal aktualne są również ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części województwa pomorskiego i dolnośląskiego, a także ostrzeżenie II stopnia dla północno-zachodniego Pomorza i północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Tam sytuacja może być jeszcze poważniejsza. Przelotne opady śniegu o umiarkowanym i silnym natężeniu mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do nawet 30 cm, a miejscami nawet do 40 cm. Te ostrzeżenia będą obowiązywać do nocy z soboty na niedzielę.

Zawierucha na drogach! Alerty przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi

IMGW wydało również ostrzeżenia I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi dla południowej części województwa małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, a także dla części województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Na tych terenach przewidywane są zawieje i zamiecie śnieżne, spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, a w porywach do 70 km/h, wiejącym z południowego zachodu. Alerty te będą obowiązywać do soboty do godziny 18:00.

IMGW przypomina, że ostrzeżenie I stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować duże straty materialne oraz poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.

