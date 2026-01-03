IMGW ostrzega przed atakiem zimy. Śnieżyce i zawieje sparaliżują kraj?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-01-03 10:51

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał w sobotę rano pilne ostrzeżenia dla kilku województw w Polsce. Mieszkańcy muszą przygotować się na intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne, które mogą sparaliżować ruch i utrudnić codzienne funkcjonowanie. Alerty I i II stopnia obowiązują na krańcach południowych i północnych kraju. Sprawdź, czy twoje województwo jest na liście!

Atak zimy w Polsce

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Szczecin SE Google News

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu. Gdzie będzie najgorzej?

Ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu zostały wydane dla części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Alerty te będą obowiązywać od soboty od godziny 10:00 do 22:00. Synoptycy prognozują, że opady śniegu spowodują przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, a lokalnie nawet o 15 cm.

„Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, lokalnie około 15 cm”

– informuje IMGW.

Polecany artykuł:

Szczecińskie morsy w szampańskich nastrojach! Tak powitali Nowy Rok

Nadal aktualne są również ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części województwa pomorskiego i dolnośląskiego, a także ostrzeżenie II stopnia dla północno-zachodniego Pomorza i północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Tam sytuacja może być jeszcze poważniejsza. Przelotne opady śniegu o umiarkowanym i silnym natężeniu mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do nawet 30 cm, a miejscami nawet do 40 cm. Te ostrzeżenia będą obowiązywać do nocy z soboty na niedzielę.

Zawierucha na drogach! Alerty przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi

IMGW wydało również ostrzeżenia I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi dla południowej części województwa małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, a także dla części województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Na tych terenach przewidywane są zawieje i zamiecie śnieżne, spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, a w porywach do 70 km/h, wiejącym z południowego zachodu. Alerty te będą obowiązywać do soboty do godziny 18:00.

IMGW przypomina, że ostrzeżenie I stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować duże straty materialne oraz poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Polecany artykuł:

Zima stulecia w Polsce. Tak wyglądały najmroźniejsze zimy, które przeszły do hi…
Zima w Polsce w latach 70. XX wieku
165 zdjęć
Quiz. Przysłowia o pogodzie
Pytanie 1 z 10
Gdy na święty Józef bociek przybędzie, to...
Noworoczne morsowanie w Szczecinie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGODA ŚNIEG
ATAK ZIMY
OPADY ŚNIEGU
IMGW
POGODA
IMGW PROGNOZA
IMGW OSTRZEŻENIA
IMGW OSTRZEŻENIE
ŚNIEG