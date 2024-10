Opinie na temat straży miejskiej są wśród szczecinian bardzo podzielone. Część mieszkańców uważa, że są bardzo potrzebni, by pilnować porządku w mieście i walczyć z niewłaściwymi zachowaniami, inni narzekają, że strażnicy nie zawsze są tam, gdzie ich interwencje są potrzebne, a jeszcze inni mówią wprost, że są niepotrzebni, a formację należy wręcz zlikwidować. Nie ulega jednak wątpliwości, że każdego dnia zdarzają się sytuacje, których bez udziału strażników miejskich nie dałoby się rozwiązać. A chętnych do służby wciąż brakuje, o czym świadczą oferty zatrudnienia, które można nieustannie znaleźć m.in. na stronie internetowej szczecińskiej straży miejskiej.

Praca w straży miejskiej jest nie tylko trudna, ale również bardzo odpowiedzialna. Ale czy jest odpowiednio wynagradzana? Zapytał o to jeden ze szczecińskich radnych. Krzysztof Romianowski wystosował w tej sprawie interpelację do prezydenta miasta. Zapytał w niej nie tylko o wysokość wynagrodzenia i podwyżki płac, ale też o liczbę wakatów.

Ile zarabia strażnik miejski?

Odpowiedzi na interpelację radnego udzielił zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera. Wskazał, że od początku 2024 roku zatrudniono łącznie 6 osób. Na chwilę obecną, w straży miejskiej do obsadzenia jest 7,25 wakatów. Poszukiwania nowych funkcjonariuszy prowadzone są zarówno na podstawie ogłoszeń o naborze publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej, ale także np. podczas targów pracy.

Czy zarobki w straży miejskiej zachęcają do odpowiedzi na oferty i wysłania CV? Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację radnego Romianowskiego, na chwilę obecną wynagrodzenie strażników miejskich w Szczecinie kształtuje się następująco. Aplikant może liczyć na wynagrodzenie 4400 złotych brutto. Wraz ze stażem pracy ta kwota może wzrosnąć do 4850 złotych (starszy strażnik). Młodszy specjalista zarabia 4975 złotych brutto, starszy specjalista o 200 złotych więcej. Zarobki inspektora, w zależności od stażu, kształtują się od 5275 do 5525 złotych. Naczelnik oddziału zarabia od 6145 do 6195 złotych, a zastępca komendanta otrzymuje miesięczne wynagrodzenie 7070 złotych brutto.

Wszystkie powyższe stawki są kwotami brutto, co oznacza, że zarobki "na rękę" są o około 30 procent niższe. Strażnicy mogą również liczyć na dodatek za wieloletnią pracę, trzynastą pensję czy premie uznaniowe. Zdaniem wielu osób to bardzo mało jak na obecne realia. Warto też pamiętać, że warunkiem przyjęcia są odpowiednie wymagania, m.in. sprawność fizyczna i psychiczna, niekaralność, nienaganna opinia czy umiejętność działania w warunkach dużego obciążenia stresem. Czy jest to odpowiednią zachętą do podjęcia się tego odpowiedzialnego zadania? To zależy przede wszystkim od indywidualnych oczekiwań osób poszukujących nowego miejsca pracy, więc najlepiej na to pytanie niech każdy odpowie sobie sam.

Sonda Czy jesteś zadowolony / zadowolona ze swoich zarobków? Tak Nie Trudno powiedzieć