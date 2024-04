To był bardzo pechowy "skok na warzywniak". Złodzieje uciekali autobusem

Akcja przeprowadzana jest co dwa lata i koordynowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Angażują się w nią również funkcjonariusze policji, straży miejskiej i SOK, a także szpitale, pogotowie ratunkowe, Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, schroniska i inne placówki zapewniające opiekę osobom w kryzysie bezdomności. Tegoroczna akcja odbyła się w nocy z 28 na 29 lutego, po pięcioletniej przerwie spowodowanej m.in. pandemią.

- Z badanymi przeprowadzano kwestionariusz, który pozwolił określić liczbę osób w kryzysie bezdomności przebywających podczas badania na terenie miasta Szczecin oraz dostarczył danych socjodemograficznych o grupie osób dotkniętych bezdomnością - informuje Maciej Homis, rzecznik miasta ds. pomocy społecznej.

Podczas badania przeprowadzonego w 2019 roku, w Szczecinie przebywały 853 osoby, z czego 79 procent stanowili mężczyźni (679 osób), a 21 procent - kobiety (174 osoby). W ciągu pięciu lat sytuacja uległa zmianie. Osób w kryzysie bezdomności jest mniej, jednak wzrosła liczba kobiet, które dotknął ten problem.

- W tegorocznym liczeniu na terenie naszego miasta przebywało łącznie 841 osób z czego 73 procent stanowili mężczyźni (618 osób), a 27 procent stanowiły kobiety (223 osoby) - tłumaczy Maciej Homis. - Najliczniejszą grupę stanowili mężczyźni w wieku powyżej 60 roku życia (269 osób) oraz w przedziale wiekowym 41-60 (236 osób). To 60 procent wszystkich osób w kryzysie bezdomności. Potwierdza to trend, który obserwujemy od dłuższego czasu. Osoby w kryzysie bezdomności to coraz częściej osoby starsze, wymagające wsparcia nie tylko w formie zapewnienia schronienia czy posiłku, ale także bardziej specjalistycznej choćby w formie usług opiekuńczych.

Jako najczęstsze przyczyny bezdomności wskazywano eksmisję lub wymeldowanie z mieszkania, zadłużenie, bezrobocie, uzależnienia, konflikt rodzinny czy rozpad związku. W ankietach wskazywano także czas pozostawania w kryzysie bezdomności. Najwięcej osób wskazywało okres 5-10 oraz 10-20 lat. Przeszło 75 procent wszystkich ankietowanych to osoby samotne.

Jak informuje rzecznik miasta ds. pomocy społecznej, w trakcie badania najwięcej osób przebywało w schroniskach, noclegowniach czy ogrzewalniach. Było to łącznie 331 osób. Podobna liczba - 312 osób - przebywała na terenie ogrodów działkowych, kolejną dużą grupę stanowiły osoby przebywające w miejscach niemieszkalnych tj. na ulicach, dworcach, klatkach schodowych, piwnicach, wiatach itp. Łącznie było to 127 osób.

