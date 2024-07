Ile naprawdę jest samochodów elektrycznych w Polsce? Ile spłonęło? Będziecie zaskoczeni

Wydał tyle, co na parę bułek i ustawił się na 20 lat. Co miesiąc będzie dostawał dużą kasę

Po Polskich drogach jeździ ponad 20 milionów samochodów. Na polskich drogach można zobaczyć coraz więcej samochodów elektrycznych, według danych jest ich 64 tysiące. To dane z Licznika Elektromobilności, który został uruchomiony przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności.

Według danych tego licznika pod koniec maja 2024 r. po polskich drogach jeździło 115 006 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Flota w pełni elektrycznych, osobowych aut (BEV, ang. battery electric vehicles) liczyła 59 615 szt., a park hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 55 391 szt.

Wraz ze wzrostem zwolenników tych aut, rośnie liczba ich przeciwników, którzy wskazują, że samochody elektryczne są niebezpieczne, "bo łatwo się palą". Nie potwierdzają tego jednak statystyki Państwowej Straży Pożarnej.

- Państwowa Straż Pożarna odnotowuje niewielką liczbę pożarów pojazdów elektrycznych. W 2021 roku takich pożarów było 2, w 2022 roku - 7, w 2023 - 21. W porównaniu z analogicznymi pożarami pojazdów spalinowych, odnotowanych zostało w 2021 roku - 9274, w 2022 - 8333, a w 2023 roku 7166 co stanowi niecały promil tego typu zdarzeń - przekazał w rozmowie z portalem Eska.pl st. bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego PSP.

Warto też zajrzeć do raportu przygotowanego przez portal WysokieNapiecie.pl - wynika z niego, że średnio na na 100 tysięcy zarejestrowanych samochodów średnio pali się ok. 20 aut elektrycznych i 30 aut spalinowych. Co ciekawe, co czwarty pożar samochodu elektrycznego w Polsce, wynika z podpalenia.