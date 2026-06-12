Hotel Gołębiewski pomieści całe Pobierowo. Ma 3 razy więcej miejsc niż jest mieszkańców!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-12 9:05

Hotel, który może pomieścić więcej osób niż mieszka w całej miejscowości? W Pobierowie to rzeczywistość. Hotel Gołębiewski imponuje bowiem nie tylko rozmiarami, ale również liczbą miejsc noclegowych. Szacuje się, że w obiekcie jednocześnie może nocować ponad 3000 gości, podczas gdy sama miejscowość liczy sobie ok. 1000 mieszkańców!

Hotel Gołębiewski w Pobierowie otwarty

Hotel Gołębiewski Pobierowo to inwestycja, na którą czekaliśmy latami. 10 czerwca 2026 roku odbyło się jednak oficjalne otwarcie, które przyciągnęło do Pobierowa tłumy odwiedzających. Uroczyste otwarcie nie ominęło również i nas, a całą relację z tego wydarzenia znajdziecie tutaj: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było.

Gigant nad Bałtykiem już przyjmuje gości

Kolos nad Bałtykiem zaczął przyjmować pierwszych gości, którzy z zachwytem korzystają z całej infrastruktury obiektu. Budynek zwraca uwagę nie tylko swoją imponującą bryłą, ale także skalą - może pomieścić około 3000 gości, czyli trzykrotnie więcej, niż liczy mieszkańców całe Pobierowo.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Ceny w restauracji w Hotelu Gołębiewski Pobierowo

Restauracja Gołębiewski Pobierowo
Galeria zdjęć 27

Skala inwestycji bez precedensu

Tak duży obiekt jest rzadkością nie tylko na polskim wybrzeżu, ale również w skali Europy. Hotel został zaprojektowany jako kompleks oferujący tysiące pokoi, rozbudowaną strefę rekreacyjną, baseny, restauracje oraz zaplecze konferencyjne. Rozmiary budynku sprawiają, że jest on widoczny z dużej odległości i stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów na zachodnim wybrzeżu Bałtyku.

Więcej miejsc niż mieszkańców

Pobierowo jest niewielką miejscowością, liczącą około 1000 stałych mieszkańców. Oznacza to, że sam hotel może pomieścić nawet trzykrotnie więcej osób, niż na co dzień mieszka w miejscowości.

To robi ogromne wrażenie. Gdyby wszystkie miejsca noclegowe zostały zajęte, liczba gości przebywających w hotelu mogłaby znacząco przewyższyć liczbę mieszkańców całego Pobierowa.

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HOTEL GOŁĘBIEWSKI
GOŁĘBIEWSKI