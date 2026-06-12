Hotel Gołębiewski pomieści całe Pobierowo. Ma 3 razy więcej miejsc niż jest mieszkańców!

Hotel Gołębiewski w Pobierowie otwarty

Hotel Gołębiewski Pobierowo to inwestycja, na którą czekaliśmy latami. 10 czerwca 2026 roku odbyło się jednak oficjalne otwarcie, które przyciągnęło do Pobierowa tłumy odwiedzających. Uroczyste otwarcie nie ominęło również i nas, a całą relację z tego wydarzenia znajdziecie tutaj: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było.

Gigant nad Bałtykiem już przyjmuje gości

Kolos nad Bałtykiem zaczął przyjmować pierwszych gości, którzy z zachwytem korzystają z całej infrastruktury obiektu. Budynek zwraca uwagę nie tylko swoją imponującą bryłą, ale także skalą - może pomieścić około 3000 gości, czyli trzykrotnie więcej, niż liczy mieszkańców całe Pobierowo.

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Ceny w restauracji w Hotelu Gołębiewski Pobierowo

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Skala inwestycji bez precedensu

Tak duży obiekt jest rzadkością nie tylko na polskim wybrzeżu, ale również w skali Europy. Hotel został zaprojektowany jako kompleks oferujący tysiące pokoi, rozbudowaną strefę rekreacyjną, baseny, restauracje oraz zaplecze konferencyjne. Rozmiary budynku sprawiają, że jest on widoczny z dużej odległości i stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów na zachodnim wybrzeżu Bałtyku.

Więcej miejsc niż mieszkańców

Pobierowo jest niewielką miejscowością, liczącą około 1000 stałych mieszkańców. Oznacza to, że sam hotel może pomieścić nawet trzykrotnie więcej osób, niż na co dzień mieszka w miejscowości.

To robi ogromne wrażenie. Gdyby wszystkie miejsca noclegowe zostały zajęte, liczba gości przebywających w hotelu mogłaby znacząco przewyższyć liczbę mieszkańców całego Pobierowa.