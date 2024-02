Horror na polowaniu! Myśliwy strzelał do zwierząt, człowiekowi amputowali nogę

Tragedia na polowaniu. Francuski myśliwy strzelał do zwierząt, trafił w człowieka. Lekarze amputowali mu nogę

Polowania wywołują wiele kontrowersji. Według jednych są niezbędne, dla innych to niepotrzebne okrucieństwo i rozrywka niegodna cywilizowanego człowieka. Nie da się ukryć, że podczas polowań od czasu do czasu dochodzi do dramatycznych wypadków. W zamieszaniu myśliwi nie trafiają niekiedy w zwierzynę, a w ludzi. Zdarzają się śmiertelne wypadki podczas polowania, są też sytuacje poważnych zranień. Właśnie to wydarzyło się jeszcze w listopadzie 2022 roku pod Kołobrzegiem, teraz sprawa trafiła do sądu. Co się stało? Jesienią 2022 roku do Polski przyjechała grupa francuskich myśliwych na płatne polowanie. Odbywało się w lasach w okolicy miejscowości Charzyno w powiecie kołobrzeskim (woj. zachodniopomorskie). W polowaniu brali udział tak zwani naganiacze, przeganiając leśne zwierzęta w stronę strzelających Francuzów.

Aurelein L. oskarżony o nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu do 3 lat więzienia

W pewnym momencie jeden z gości strzelił tak niefortunnie, że trafił w jednego z tych naganiaczy. Tak niefortunnie, że mężczyźnie trzeba było amputować prawe podudzie! Badanie alkomatem wykazało, że zarówno ranny, jak i myśliwy byli trzeźwi. Sprawa trafiła do sądu. 37-letni myśliwy z Francji Aurelein L. jest oskarżony o nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Twierdzi, że doszło do wypadku i nie zranił poszkodowanego umyślnie, grozi mu jednak do 3 lat więzienia. Mężczyzna nie został tymczasowo aresztowany, zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe w kwocie 30 tys. zł.

