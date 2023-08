Zakpił z wakacji nad Bałtykiem i stał się gwiazdą. To, co zrobił na plaży wywołało lawinę

Szczecińska Trzynastka to najmłodsza orkiestra dęta i jedna z niewielu w Szczecinie. Powstała w 2021 roku w Domu Kultury 13 Muz. W swoim repertuarze koncertowym ma zarówno klasyczne kompozycje napisane w oryginale na orkiestrę dętą, jak i autorskie aranżacje znanych przebojów m.in. z repertuaru Adele, Queen, Eda Sheerana czy zespołu Coldplay. I to właśnie utwory tego ostatniego zespołu zostały wykorzystane w pierwszym teledysku orkiestry. Jest to połączenie dwóch wielkich hitów "A Sky Full Of Stars" i "Viva La Vida".

Teledysk miał premierę w środę, 16 sierpnia, w samo południe. Możemy w nim zobaczyć najciekawsze miejsca w Szczecinie, m.in. Jasne Błonia, Rynek Sienny, Morskie Centrum Nauki na Łasztowni i plac Orła Białego, gdzie mieści się siedziba Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego, w której kształci się większość muzyków Szczecińskiej Trzynastki.

Klip można obejrzeć na kanale 13 Muz w serwisie YouTube.

Sonda Czy Szczecin jest prawdziwie "morskim" miastem? Tak Nie Trudno powiedzieć