Katastrofa promu "Jan Heweliusz"

Prom "Jan Heweliusz" wypłynął z portu w Świnoujściu w swój ostatni rejs 13 stycznia 1993 roku o godzinie 23:35 i obrał kurs na Ystad. Na początku nic nie zwiastowało tego, co miało wydarzyć się zaledwie kilka godzin później. Koszmar zaczął się 14 stycznia o godzinie 4:00, gdy w burtę jednostki uderzył huraganowy wiatr i ogromna fala. Pozrywały się mocowania ciężarówek znajdujących się na pokładzie. Ciężkie pojazdy przesunęły się na jedną stronę, ładunek rozsypał się, a prom zaczął się niebezpiecznie przechylać.

Przechył był coraz większy z każdą kolejną minutą. O godzinie 5:12 statek przewrócił się i zatonął. Do katastrofy doszło w rejonie niemieckiej wyspy Rugia.

W katastrofie "Jana Heweliusza" zginęło łącznie 56 osób. Pomimo, iż większość osób znajdujących się na pokładzie zdążyła ewakuować się z tonącego promu, część z nich zmarła z wyziębienia.

Jako oficjalną przyczynę wypadku, uznano zły stan techniczny jednostki. Jedną z głównych przyczyn tragedii były również fatalne warunki atmosferyczne. Na morzu szalał sztorm, którego siła osiągała 12 stopni w skali Beauforta. Prom miał również uszkodzoną burtę rufową wskutek awarii, która miała miejsce kilka dni wcześniej. Kolejną z przyczyn mógł być też błąd załogi. Wbrew zaleceniom, uruchomiony został system kompensacji przechyłu, który przed wyjściem w morze powinien był być dezaktywowany, gdyż nie jest w stanie z wyprzedzeniem reagować na nagłe zmiany przechyłu statku.

O czym opowiada serial "Heweliusz"?

Serial nie tylko opowiada o samej katastrfie i dramatycznej walce o życie załogi i pasażerów "Heweliusza", ale też przybliża dramat bliskich ofiar, które walczą o ujawnienie prawdy o katastrofie i analizuje zawiłości śledztwa, które toczyło się w czasach przemian ustrojowych w latach 90. XX wieku.

W rolach głównych możemy zobaczyć m.in. Magdalenę Różczkę, Borysa Szyca, Michała Żurawskiego, Konrada Eleryka, Justynę Wasilewską, Tomasza Schuchardta i Jana Englerta.

Gdzie kręcono "Heweliusza"?

Sceny na morzu kręcono w specjalnym studiu, które powstało w Brukseli, jednak wiele ujęć nakręcono w oryginalnych lokalizacjach. Jednym z głównych miast, które "zagrało" w serialu było Świnoujście, skąd prom wypłynął w swój ostatni rejs. Inne ujęcia kręcono również m.in. w Stargardzie, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Darłowie, Pucku, Zgorzelcu, Wrocławiu i Warszawie. W wielu scenach pojawił się również Szczecin i jego najbardziej charakterystyczne miejsce, czyli Wały Chrobrego. W kilku scenach można również zobaczyć Trasę Zamkową, a także dworzec autobusowy, który mimo upływu lat, niewiele się zmienił, a sceny kręcone na jego terenie nie wymagały specjalnych przygotowań.

Jak wyglądają naprawdę miejsca w Szczecinie, w których kręcono "Heweliusza" - bez efektów specjalnych i filtrów? Zobaczcie w poniższej galerii.

