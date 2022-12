Grupa "Bąbla" skazana przez szczeciński sąd. 15 osób usłyszało wyroki

QUIZ. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta... No właśnie! Umiesz dokończyć te kolędy? Śpiewasz je co roku, ale czy na pewno je znasz?

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zarzucił 15 oskarżonym popełnienie łącznie 40 przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, mieniu oraz przestępstw narkotykowych. W wyniku przestępczego procederu, którym kierował Tomasz Sz. ps. "Bąbel", do obrotu wprowadzono ogromne ilości narkotyków - co najmniej 120 kg marihuany i amfetaminy oraz co najmniej 500 tabletek ekstazy.

Konkurencyjna walka grup przestępczych

W toku postępowania prokurator ustalił, że Tomasz Sz. założył i kierował grupą w okresie od 2015 do 2019 r. w Kamieniu Pomorskim i okolicznych miejscowościach. Funkcjonowanie grupy było przedmiotem wielowątkowego śledztwa, które swoim zakresem obejmowało działalność co najmniej 4 zorganizowanych grup przestępczych działających m.in. w Szczecinie oraz w innych miejscowościach na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym Kamieniu Pomorskim, jak również Szwecji i Norwegii.

Grupy ścierały się w konkurencyjnej walce o wpływy i zyski, w tym pochodzące z tytułu handlu narkotykami. Przejawem tej walki, a zarazem eskalacji konfliktu były tragiczne w skutkach zdarzenia przestępcze w postaci m.in. pobicia osób zamieszanych w handel narkotykami skutkujące złamaniem kości twarzoczaszki i innymi obrażeniami, spaleniu samochodu ciężarowego o wartości 100 tysięcy złotych.

Nie tylko narkotyki

W toku śledztwa prokurator ustalił, że grupa dokonywała obrotu znaczną ilością środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz substancjami psychotropowymi w postaci amfetaminy oraz tabletek ekstazy (MDMA), oraz udzielała narkotyki innym osobom, w tym małoletnim.

Ponadto grupa dokonywała przestępstw przeciwko mieniu oraz zdrowiu i życiu, w tym wobec konkurencyjnych grup przestępczych. Ofiarami sprawców padały nie tylko osoby związane ze światem przestępczym, ale również zwykli obywatele, którzy w codziennym życiu „narazili się” liderowi tej grupy lub jego rodzinie. W toku postępowania prokurator ustalił, że Tomasz S. ps. „Bąbel” posiadał własne „bojówki”, które na jego polecenie stosowały przemoc wobec niewygodnych dla tej grupy lub jej lidera osób dokonując ich zastraszenia i pobicia lub zniszczenia ich mienia.

Członkowie grupy "Bąbla" usłyszeli wyroki

10 listopada 2022 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie podzielił zarzuty prokuratora i skazał oskarżonych na kary łączne od 4 do 9 lat pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, założonej i kierowanej przez Tomasza Sz. ps. „Bąbel”. Ponadto sąd orzekł wobec oskarżonych kary grzywny w wymiarze do 40.500 złotych, nawiązki do kwoty 50 tysięcy złotych oraz przepadki korzyści majątkowej osiągniętych z popełnienia przestępstwa do kwoty ponad 9,2 miliona złotych.

Wobec oskarżonych, którzy zdecydowali się na współpracę z organami ścigania, sąd warunkowo zawiesił wykonanie kar pozbawienia wolności na okres do 10 lat próby.

Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie prowadzone są kolejne postępowania dotyczące innych osób oskarżonych o udział zorganizowanej grupie przestępczej, założonej i kierowanej przez Tomasza Sz.

