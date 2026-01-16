Groźny pożar w Świnoujściu. Spłonęło mieszkanie, ewakuowano mieszkańców bloku

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-01-16 8:06

W czwartek, 15 stycznia wieczorem, w Świnoujściu doszło do groźnego pożaru. Doszczętnie spłonęło mieszkanie na ostatnim piętrze budynku przy ul. Ułańskiej.

Pożar w Świnoujściu

Autor: Joanna Agatowska - Prezydent Miasta Świnoujście/ Facebook
  • W Świnoujściu wybuchł groźny pożar mieszkania na ostatnim piętrze
  • Większość mieszkańców ewakuowała się samodzielnie, przed przyjazdem strażaków
  • Prezydent miasta zapewniła wsparcie dla poszkodowanych.

Służby otrzymały zgłoszenie około godz. 21:00. Paliło się mieszkanie na trzecim piętrze budynku wielorodzinnego przy ul. Ułańskiej. Jeszcze przed przybyciem strażaków z budynku samodzielnie ewakuowała się większość mieszkańców.

- Z uwagi na to, że strefa zadymienia obejmowała całą powierzchnię ostatniej kondygnacji, strażacy ewakuowali z niej łącznie 22 osoby, w tym dwie osoby z balkonu przy użyciu drabiny mechanicznej - informuje asp. Dariusz Schacht, rzecznik KW PSP w Szczecinie.

Jak dodaje strażak, nikt z ewakuowanych nie wymagał pomocy medycznej.

Prezydent Świnoujścia, Joanna Agatowska poinformowała w mediach społecznościowych, że na miejscu działały wszystkie służby ratunkowe. Poza strażakami, pojawili się ratownicy medyczni, policjanci oraz pracownicy urzędu miasta.

"Komunikacja Autobusowa podstawiła autobus, aby ok 40 mieszkańców, którzy musieli opuścić budynek mogło się ogrzać. Wydział Zarządzania Kryzysowego ma pod opieką wszystkich mieszkańców"

- napisała na Facebooku Joanna Agatowska.

- W samej akcji gaśniczej, która trwała blisko cztery godziny, brało udział siedem pojazdów straży pożarnej, łącznie szesnastu strażaków - dodaje rzecznik straży pożarnej.

Trwa ustalanie okoliczności pożaru.

