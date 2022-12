i Autor: Pexels / CC0 / pixabay.com Groźny finał pościgu w Szczecinie. BMW wylądowało na drzewie

34-latek miał powody

Uderzeniem w przydrożne drzewo zakończył się pościg za 34-latnim kierującym BMW. Mężczyzna, który nie zatrzymał się do kontroli i rzucił się do ucieczki przed policjantami, miał powody, by unikać spotkania ze stróżami prawa. Teraz czekają go spore kłopoty.