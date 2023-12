Groził śmiercią cudzoziemcom. 23-latek nie uniknie kary

Ale wtopa! Była impreza i narkotyki, a on zaprosił do mieszkania... policjantów

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód zakończyła śledztwo w sprawie mężczyzny o kierowanie gróźb pozbawienia życia i nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym.

- W toku postępowania ustalono, iż podejrzany wykorzystując jeden z popularnych komunikatorów internetowych, w okresie od maja do października 2022 r. kierował pod adresem osoby pokrzywdzonej groźby karalne pozbawienia życia oraz nawoływał do nienawiści na tle narodowościowym, umieszczając wpisy nawołujące do zabijania osób innej narodowości - informuje prok. Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Sprawcą okazał się 23-latek. Mężczyzna został zatrzymany, a na wniosek prokuratora trafił do aresztu.

- Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów oraz złożył wyjaśnienia prezentując własną linię obrony - dodaje prok. Piotr Wieczorkiewicz. - Uprzednio nie był karany sądownie.

Wkrótce mężczyzna odpowie za swoje czyny przed wymiarem sprawiedliwości. Do sądu trafił już akt oskarżenia.

- Aktualnie za zarzucane podejrzanemu przestępstwo, na podstawie art. 190§1 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 2, zaś za czyn z art. 256§1 kk do 3 lat pozbawienia wolności - dodaje prokurator.

