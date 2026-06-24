Groźby wobec prezydentów i premiera. 61-latek z Koszalina pod dozorem policji

Martyna Urban
Martyna Urban
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-06-24 18:02

61-letni mieszkaniec Koszalina usłyszał w prokuraturze zarzut publicznego nawoływania w internecie do zabójstwa osób pełniących najwyższe funkcje państwowe w Polsce i za granicą. Według śledczych mężczyzna miał publikować w sieci wpisy zawierające groźby wobec m.in. prezydenta RP, premiera oraz prezydenta Ukrainy. Podejrzany nie przyznał się do winy, tłumacząc swoje działania problemami zdrowotnymi i życiowymi.

Mężczyzna w kapturze, ze spiętymi kajdankami dłońmi, stojący tyłem do radiowozu policyjnego z włączonymi sygnałami świetlnymi, na tle mokrej, nocnej ulicy. Ta scena symbolizuje zatrzymanie 61-latka z Koszalina, oskarżonego o groźby wobec polityków, o czym przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI zdj. ilustracyjne

Zarzut nawoływania do zabójstwa polityków. 61-latek z Koszalina objęty dozorem

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie postawiła zarzut 61-letniemu Maciejowi C. dotyczący publicznego nawoływania w internecie do zabójstwa osób pełniących najwyższe funkcje państwowe w Polsce i za granicą. Informację przekazała prokuratura okręgowa.

Jak ustalili śledczy, do zdarzeń miało dochodzić w okresie od 21 marca do 20 czerwca bieżącego roku. W tym czasie mężczyzna miał publikować w sieci kilka wpisów, w których pojawiały się groźby pozbawienia życia m.in. wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, premiera rządu oraz prezydenta Ukrainy.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa zostało przekazane przez Komendę Miejską Policji w Koszalinie. Funkcjonariusze, monitorując treści publikowane w internecie, mieli ustalić autora wpisów, które mogły naruszać obowiązujące przepisy prawa karnego.

Jak poinformował prok. Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, podejrzanym jest 61-letni mieszkaniec miasta.

– To 61-letni Maciej C., mieszkaniec Koszalina. W środę śledczy prowadzili z nim czynności. Mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na publicznym nawoływaniu za pośrednictwem sieci internetowej do pozbawienia życia z powodu przynależności politycznej osób pełniących najwyższe funkcje państwowe w kraju oraz za granicą – przekazał prokurator.

Polecany artykuł:

15-latek z młotkiem zaatakował 17-latka! Poważne zarzuty

Mieszkaniec Koszalina nie przyznał się do winy

Podczas przesłuchania Maciej C. nie przyznał się do zarzucanych czynów. W złożonych wyjaśnieniach miał wskazywać m.in. na problemy zdrowotne, przyjmowane leki oraz spożywanie alkoholu. Twierdził również, że nie pamięta publikowania wpisów i że mogły one powstać nieświadomie. Dodał, że za swoją sytuację życiową obwinia przedstawicieli władz.

Po zakończeniu czynności mężczyzna został zwolniony do domu. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju.

61-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Co wiesz o polskich wyborach prezydenckich? Rozwiąż quiz wiedzy o dotychczasowych prezydentach naszego kraju
Pytanie 1 z 10
Kto był pierwszy prezydentem RP?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PREZYDENT
GROŹBY