Zarzut nawoływania do zabójstwa polityków. 61-latek z Koszalina objęty dozorem

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie postawiła zarzut 61-letniemu Maciejowi C. dotyczący publicznego nawoływania w internecie do zabójstwa osób pełniących najwyższe funkcje państwowe w Polsce i za granicą. Informację przekazała prokuratura okręgowa.

Jak ustalili śledczy, do zdarzeń miało dochodzić w okresie od 21 marca do 20 czerwca bieżącego roku. W tym czasie mężczyzna miał publikować w sieci kilka wpisów, w których pojawiały się groźby pozbawienia życia m.in. wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, premiera rządu oraz prezydenta Ukrainy.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa zostało przekazane przez Komendę Miejską Policji w Koszalinie. Funkcjonariusze, monitorując treści publikowane w internecie, mieli ustalić autora wpisów, które mogły naruszać obowiązujące przepisy prawa karnego.

Jak poinformował prok. Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, podejrzanym jest 61-letni mieszkaniec miasta.

– To 61-letni Maciej C., mieszkaniec Koszalina. W środę śledczy prowadzili z nim czynności. Mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na publicznym nawoływaniu za pośrednictwem sieci internetowej do pozbawienia życia z powodu przynależności politycznej osób pełniących najwyższe funkcje państwowe w kraju oraz za granicą – przekazał prokurator.

Mieszkaniec Koszalina nie przyznał się do winy

Podczas przesłuchania Maciej C. nie przyznał się do zarzucanych czynów. W złożonych wyjaśnieniach miał wskazywać m.in. na problemy zdrowotne, przyjmowane leki oraz spożywanie alkoholu. Twierdził również, że nie pamięta publikowania wpisów i że mogły one powstać nieświadomie. Dodał, że za swoją sytuację życiową obwinia przedstawicieli władz.

Po zakończeniu czynności mężczyzna został zwolniony do domu. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju.

61-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.